Da domenica 12 a sabato 18 aprile su Rete 4 vanno in onda i nuovi episodi de La Promessa. Durante il battesimo dei gemellini le tensioni famigliari arrivano al culmine e come se non bastasse, Eugenia si renderà protagonista di un gesto folle. Nel frattempo Maria è sempre più convinta che dietro la scomunica di Samuel ci sia lo zampino di Petra, al punto da attaccarla davanti a tutti.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi de La Promessa sono ricchi di colpi di scena. Adriano e Catalina chiedono a Lisandro di essere il padrino dei gemellini, ma durante i festeggiamenti le tensioni famigliari rischiano di compromettere la serenità dei presenti.

Eugenia viene completamente manipolata da Lorenzo, al punto che la donna si presente a La Promessa in uno stato alterato e commette un gesto estremo.

Nel frattempo, Maria è convinta che dietro la scomunica di Samuel ci sia lo zampino di Petra e quindi l'ha accusa davanti a tutti. Nonostante tutti sospettano della governante, il sacerdote si schiera dalla parte di Petra. Emilia è pronta a lasciare La Promessa per motivi di studio, ma Catalina finge un malore in modo da far restare la ragazza: decisione che si rivela giusta, visto che con Romulo c'è un ulteriore avvicinamento. Martina invece vedendo la complicità tra Lisandro e Jacobo pensa che fra i due ci sia qualcosa di losco all'orizzonte, ma Jacobo cerca di rassicurarla.

Curro ha un crollo emotivo a causa di Angela, mentre Simona e Antonio continuano a discutere con il ragazzo che continua a mentire alla madre.

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le nuove trame della tv soap targata Mediaset. Un utente ha scritto: "Non ce la faccio più a sopportare la tensione che si respira tra Angela e Curro". Un altro utente ha aggiunto: "Non capisco come facciano Lorenzo e Leocadia ad avere un'influenza così negativa su Eugenia". Un ulteriore utente ha affermato: "Catalina ha stancato con questo atteggiamento nei confronti di Eugenia". Un utente si è soffermato sul rapporto burrascoso tra madre e figlio: "Assurdo che Antonio continui a mentire alla amdre sul debito". Infine c'è anche chi ha affermato: "Sicuramente Martina ci ha visto lungo su Lisandro e Jacobo".