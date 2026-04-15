Emilia e Romulo annunceranno il loro amore a Pia e Ricardo nelle puntate de La Promessa del 22 e 23 aprile: "Ci amiamo e lotteremo per il nostro amore".

Le anticipazioni rivelano che Pia e Ricardo saranno entusiasti per i loro amici che inizieranno a pensare seriamente al futuro insieme. Emilia proporrà un suo trasferimento al palazzo De Lujan, facendosi assumere da Alonso, ma Romulo si prenderà un po' di tempo per decidere sul da farsi.

Una grande storia d'amore a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Emilia e Romulo saranno sempre più complici e non vorranno più nascondere il loro amore.

Dopo giorni di incomprensioni, Emilia rivelerà a Romulo che non ha nessun marito, lasciando il maggiordomo libero di esprimere i suoi sentimenti. Romulo dichiarerà il suo amore all'infermiera e un bacio darà inizio ad una nuova vita insieme. Dopo essersi riconciliati, Emilia e Romulo penseranno di fare un ulteriore passo avanti annunciando il loro amore alla servitù. Per il maggiordomo, Pia e Ricardo sono molto più di due colleghi, ma rappresentano la sua famiglia visto che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. La prima a parlare sarà Emilia che confiderà a Pia e Ricardo il grande cambiamento che sta accadendo nella sua vita e in quella del maggiordomo. "Io e Romulo ci amiamo e vogliamo darci una possibilità", dirà Emilia, "Lotteremo per il nostro amore".

I progetti di Emilia e Romulo per il futuro

Nelle puntate de La Promessa di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, Pia e Ricardo saranno entusiasti di vedere il loro amico felice con la donna che ama da sempre. A Emilia e Romulo non resterà che riflettere sull'aspetto pratico della loro relazione. Dove andranno a vivere? L'infermiera si farà avanti con una proposta che penalizzerebbe il suo lavoro, anche se la renderebbe felice. Emilia parlerà a Romulo della sua intenzione di chiedere ad Alonso di assumerla a La Promessa. "Potrei trasferirmi qui", dirà Emilia, sottolineando che si è sentita accolta come in famiglia da tutti gli abitanti della tenuta. Romulo si prenderà qualche giorno per riflettere: ha già dato priorità al lavoro molti anni prima, commettendo un grosso errore.