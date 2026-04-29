Adriano accetterà il titolo di conte e Petra tornerà a La Promessa nelle puntate in onda dal 4 al 10 maggio; Lisandro e Leocadia organizzeranno una festa in onore del marito di Catalina.

Le anticipazioni rivelano che Adriano sarà molto teso in vista della cerimonia che vedrà la partecipazione di personalità importanti. L'inaspettato ritorno di Petra farà tremare la servitù che per settimane aveva puntato il dito contro di lei per la scomunica di Don Samuel.

Una grande festa per Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana ricca di novità al palazzo De Lujan.

Innanzi tutto, Adriano accetterà il titolo di conte e questo renderà Catalina molto felice. L'unico che sembrerà non approvare questa situazione sarà Jacobo che non considererà Adriano all'altezza del titolo ricevuto da Don Lisandro. Leocadia, invece, studierà un modo per mettere in difficoltà Catalina e suo marito con una grande festa per la celebrazione del nuovo titolo di Adriano. Lisandro sarà d'accordo con la sua amica, ma quando l'evento sarà annunciato alla famiglia, Adriano non la prenderà bene. L'ex mezzadro, infatti, temerà di fare una pessima figura visto che alla cerimonia parteciperanno tante personalità importante. Catalina, però, consolerà suo marito dicendogli che lei resterà al suo fianco e che ha molta fiducia in lui.

Mentre al palazzo tutti si daranno da fare per i preparativi della festa, Angela sarà accampata in giardino e Leocadia intimerà alla servitù di non aiutarla in nessun modo, pena in licenziamento.

Un ladro misterioso si aggirerà nell'hangar di Manuel

Nelle puntate de La Promessa dal 4 al 10 maggio, Curro telefonerà alla gioielleria Llop e parlerà con Esmeralda. Il valletto convocherà la donna al palazzo, fingendosi un cliente interessato ad un gioiello speciale. Quando Esmeralda si troverà di fronte al figlio illegittimo di Alonso, sarà furiosa ma Curro le racconterà la storia di Jana, sperando di far leva sulla sua sensibilità. Nel frattempo, Manuel e Toño si accorgeranno che qualcuno sta rubando i loro disegni e decideranno di passare la notte nell'hangar per smascherare il ladro. Infine, un ritorno inaspettato farà tremare tutta la servitù: Petra tornerà al suo lavoro e sarà ancora molto arrabbiata con tutti i suoi colleghi.