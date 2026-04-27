Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 4 al 10 maggio rivelano che ci sarà una svolta per quanto riguarda l'omicidio di Jana. Esmeralda farà a Curro delle confessioni inaspettate in merito al suo oscuro passato in gioielleria. La donna arriverà a rivelare i nomi dei mandanti dell'assassinio di Jana, spingendo Curro ad essere vicino a scoprire tutta la verità. Lisandro e Leocadia faranno la pace e decideranno di organizzare una festa, mentre Catalina e Adriano, dopo un po' di titubanze, alla fine accetteranno il titolo nobiliare di conti.

Anticipazioni de La Promessa dal 4 al 10 maggio: Esmeralda fa delle oscure confessioni a Curro sull'omicidio di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro apprenderà da Esmeralda alcuni dettagli inerenti la tragica morte di Jana. Dopo un bel po' di tempo di attesa, l'uomo sarà finalmente prossimo a scoprire tutta la verità per rendere finalmente giustizia alla donna. Esmeralda, infatti, gli racconterà alcuni sordidi dettagli inerenti il suo oscuro passato trascorso nella gioielleria Llop e rivelerà di essere venuta a conoscenza di un quaderno, al cui interno sono contenuti i nomi dei mandanti del crimine. Curro e Pia, poi, aiuteranno Lope a trovare una spiegazione per Vera, mentre Angela troverà lavoro come segretaria per il capitano.

Adriano e Catalina accettano il titolo di conti, Lisandro e Leocadia fanno pace

Su di un altro versante, poi, vedremo che Jacobo rivelerà a Lisandro i dubbi che hanno Catalina e Adriano in merito all'accettazione del titolo nobiliare di conti. Di questo si arrabbierà molto Martina, la quale accuserà Jacobo di aver sbagliato a fare questa confessione al duca, inoltre, lo inviterà a farsi gli affari propri e a non intromettersi mai più in questa faccenda. Lorenzo, invece, proverà a convincere Leocadia a riaccettare sua figlia a palazzo, ma la donna sarà irremovibile e rifiuterà questa richiesta.

Dopo un bel po' di titubanze, poi, nel corso delle prossime puntate de La Promessa, Adriano e Catalina si decideranno ad accettare di buon grado il titolo di conti. Leocadia si riappacificherà con il duca Lisandro, sta di fatto che i due decideranno di organizzare una festa a palazzo a cui parteciperanno tutti.