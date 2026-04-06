Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 13 a domenica 19 aprile in prima visione sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Padre Samuel rischierà di essere scomunicato. La novità arriverà a Maria, la quale incolperà Petra dell'accaduto. Lorenzo, invece, ingannerà Eugenia al fine di farla impazzire.

Padre Samuel rischia di essere scomunicato

Catalina e Pia organizzeranno un piano per fare in modo che Emilia non se ne vada dalla tenuta. La madre di Andres confesserà ad Adriano di aver finto di stare male per impedire la partenza dell'infermiera.

Samuel, intanto, rischierà di essere scomunicato per aver celebrato il matrimonio di Adriano e Catalina in un luogo non consacrato. Maria darà la colpa a Petra dell'accaduto davanti a tutti quanti. Ma la governante negherà di essere la responsabile della scomunica del prelato ma nessuno si fiderà della sua versione. Maria non smetterà di accusare Petra di quanto successo a Padre Samuel.

Lorenzo destabilizza ed inganna Eugenia per farla impazzire

Le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola rivelano che Simona avrà un confronto acceso con suo figlio Tono ma lui rifiuterà nuovamente di essere sincero con lei.

Pia, invece, confiderà a Curro di aver scoperto qualcosa d'importante sulla morte di sua sorella Jana.

Infine Martina apparirà seriamente preoccupata per la sintonia sorta tra Jacobo e Lisandro mentre Lorenzo userà dei trucchi per destabilizzare ed ingannare Eugenia per farla impazzire e rinchiuderla nuovamente in sanatorio.

Leocadia e Lorenzo hanno iniziato a drogare Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi italiani, Tono ha fatto parlare Manuel col sergente della caserma di Valverde per convincerlo della sua buonafede. L'operaio ha poi messo in contatto l'erede del marchesato col sergente Burdina. Leocadia e Lorenzo, intanto, hanno iniziato a drogare le bevande di Eugenia per farla impazzire e tornare in sanatorio.

Curro ha avuto il forte sospetto che sua sorella Jana sia deceduta per mano di Jacobo dopo aver scoperto che aveva comprato un gioiello alla gioielleria Llop.

Il giovane ha parlato con Manuel per avere una spiegazione sul rapporto tra Jacobo ed Esteban di Monteclaro. Allo stesso tempo, Lisandro ha continuato a denigrare Curro dopo aver appreso che è diventato un semplice valletto

Infine Maria ha parlato con Padre Samuel per la lettera di ammonizione ricevuta dalla curia. L'uomo ha rassicurato la domestica, dicendole che si tratta solo di un richiamo per aver celebrato le nozze di Catalina in un luogo non consacrato.