In occasione dei nuovi episodi de La Promessa in onda su Rete4 da domenica 26 aprile a venerdì 2 maggio, Candela, Simona e Teresa scoprono che Samuel si è autodenunciato e quindi rimangono sconvolte. Intanto Leocadia dichiara guerra alla figlia Angela: la ragazza è disposta a tutto pur di tornare nella tenuta, ma la madre arriva per fino a minacciare Curro nel caso intendesse aiutare la ragazza.

Anticipazioni La Promessa

Le trame dei nuovi episodi de La Promessa sono ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni infatti, vedono padre Samuel al centro di una diatriba: Maria incoraggi il ragazzo a dire di la verità sulla lettera della scomunica.

Nel frattempo Candela, Teresa e Simona scoprono la verità su Samuel e appaiono piuttosto spiazzate dal gesto di padre Samuel. Tuttavia del tre donne comprendono che dietro alla scelta del ragazzo, ci sia la forte intenzione di aiutare Petra. Intanto Emilia è pronta a lasciare la tenuta col maggiordomo, ma Pia scopre il piano di Don Romulo e cerca a tutti i costi di farlo restare. Manuel invece scopre che qualcuno è interessato ad acquistare i suoi motori, ma insieme a Toño scopre che qualcuno si è introdotto nel magazzino per spiarli. A quel punto Curro si propone di fare da guardiano, ma il suo intento è solamente quello di allontanarsi la tenuta per andare alla gioielleria e avere modo di parlare con Esmeralda.

Alla tenuta scoppia un altro problema: Angela si accampa nei giardini ed è disposta a tutto per tornare a casa, ma sua madre Leocadia le dichiara guerra e minaccia di licenziare Curro se dovesse dare aiuto alla ragazza. Nonostante tutto Martina decidere di aiutare in gran segreto Angela, mentre le cuoche si dicono preoccupate per le condizioni di salute della giovane. Adriano e Catalina invece sembra essere pronti a rifiutare il titolo nobiliare.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan della tv soap targata Mediaset hanno espresso un commento sulle nuove trame.

Un utente ha affermato: "Leocadia è veramente una strega". Un altro utente ha aggiunto: "Ma Curro è ossessionato dal tornare in gioielleria per parlare con Esmeralda".

Un ulteriore utente ha commentato: "Ma perché ora Adriano e Catalina vogliano rinunciare ai titoli che tra l'altro gli appartengono?". Un utente ha affermato: "Mi dispiace molto per la situazione che deve vivere Angela". Infine c'è chi ha affermato: "Candela, Simona e Teresa dovrebbero farsi gli affari loro su padre Samuel".