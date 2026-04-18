Negli episodi de La Promessa in onda dal 19 al 25 aprile, Leocadia si impegnerà affinché Angela lasci la tenuta così da rimanere lontana da Curro. Inoltre Pia, Curro e Lope proseguiranno le loro indagini, dopo avere scoperto che nel bracciale di Jana era presente del cianuro.

Manuel, invece, confesserà a Simona che Tono e Norberta non sono mai stati sposati.

Lisandro vuole fare un regalo ad Adriano

Curro sarà addolorato dalla morte di Eugenia ed Angela proverà a stargli vicino, anche se Leocadia la rimprovererà dicendo come tra di loro non ci dovrà mai essere nulla.

Intanto Adriano proseguirà la propria convalescenza e Catalina farà dormire i gemelli nella stanza di Emilia, così da consentirgli di riposare tranquillamente. Inoltre Lisandro modificherà il proprio comportamento nei confronti di Adriano e gli dirà l'intenzione di volergli fare un regalo.

Nel frattempo Catalina licenzierà Petra, ritenendola la responsabile della scomunica di Padre Samuel. Quest'ultimo vorrebbe aiutare la governante, la quale però farà perdere le proprie tracce. In tutto questo, Manuel confesserà a Simona che Tono e Norberta non sono mai stati sposati in realtà, mentre Emilia e Romulo ammetteranno davanti a Pia e Don Ricardo la volontà di darsi una seconda occasione.

Romulo dice ad Emilia di non raccontare a nessuno la scelta di andare via dalla tenuta

Curro, Pia e Lope si recheranno nella gioielleria Llop per proseguire le indagini, dopo avere appreso che nel bracciale di Jana era presente del cianuro. Intanto Padre Samuel rivelerà a tutto il personale ed a Maria che dietro la scomunica c'è in realtà il suo grande amore per lei. Inoltre Leocadia non sopporterà più l'eccessiva vicinanza tra Angela e Curro e farà in modo di accelerare la partenza della ragazza.

Nel frattempo Adriano e Catalina rimarranno spiazzati quando apprenderanno il regalo che Lisandro ha intenzione di fare a loro. In tutto questo, Emilia sarà contenta della proposta di Romulo di andare via dalla tenuta con lui, ma il maggiordomo comunque inviterà l'infermiera a non riferire a nessuno questa decisione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jacobo ha messo in discussione il proprio rapporto con Martina. Inoltre Eugenia ha compiuto un gesto folle in occasione del battesimo dei bambini di Adriano e Catalina.

Petra, invece, è stata incolpata da tutti della scomunica che dovrebbe colpire Padre Samuel, mentre Antonio ha compiuto a dire menzogne in merito al proprio debito.