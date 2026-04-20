Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 27 aprile al 3 maggio sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Angela si accamperà nei giardini per non lasciare la tenuta come richiesto da Leocadia. Adriano, invece, diventerà conte grazie all'aiuto di Lisandro.

Angela si accampa nei giardini

Curro, Pia e Lope organizzeranno un piano per tornare alla gioielleria dopo la scoperta che all'interno della custodia del braccialetto vi era presente del cianuro.

Nel frattempo, Leocadia chiederà ad Angela di tornare in Svizzera dopo averla vista scambiarsi un bacio con Curro.

Ma la giovane non eseguirà l'ordine della madre, tanto da accamparsi nei giardini de La Promessa. Leocadia, a questo punto, minaccerà Curro, dicendogli che se aiuterà sua figlia non esiterà a cacciarlo dalla tenuta. Allo stesso tempo, Martina farà visita ad Angela per portarle del cibo e delle coperte per combattere il freddo. In questa circostanza, la donna capirà che la ragazza è in precarie condizioni di salute. Anche Lorenzo farà visita ad Angela, tanto da chiedere a Leocadia di riammetterla a palazzo ma lei rifiuterà seccamente.

Adriano e Catalina diventano i conti di Campos y Lujan

Le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola rivelano che Lisandro informerà Adriano e Catalina che il Re ha accettato di nominarli conti di Campos y Lujan.

Il duca deciderà di fare un regalo al mezzadro per avergli salvato la vita, prendendosi uno sparo al suo posto.

Infine Romulo informerà Catalina di aver deciso di abbandonare La Promessa per rifarsi un futuro insieme ad Emilia in un posto di mare. Il maggiordomo chiederà aiuto alla ragazza affinché interceda con Alonso.

Adriano ha salvato la vita di Lisandro, Petra ha perso il lavoro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Adriano ha salvato la vita a Lisandro da uno colpo di pistola sparato da Eugenia nel corso del battesimo di Rafaela e Andres. La madre adottiva di Curro è poi scappata su un'alta roccaforte da dove si è lanciata trovando la morte.

Il decesso della donna ha colpito Curro mentre Catalina è apparsa preoccupata per le condizioni di salute di Adriano, che è stato portato alla tenuta dopo un piccolo intervento. La donna ha chiesto a Emilia di portare i bambini in un'altra stanza per permettere a suo marito di riprendersi. Allo stesso tempo, Lisandro si è preoccupato per le condizioni di salute di Adriano e per questo ha chiesto costantemente sue notizie. Infine Petra ha perso il lavoro come governante della tenuta dopo essere stata accusata ingiustamente di aver messo in cattiva luce Padre Samuel con la curia.