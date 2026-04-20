Le puntate de La Promessa in onda da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio alle 19:45 su Rete 4 porteranno in scena una settimana densa di tensioni, sospetti e scelte difficili. Pia, dopo aver verificato il contenuto della custodia del braccialetto, scoprirà che al suo interno è nascosto del cianuro, un dettaglio inquietante che la spingerà a indagare insieme a Curro e Lope. Parallelamente, la situazione tra Angela e Leocadia precipiterà: la giovane, decisa a non rientrare a palazzo, continuerà a vivere nei giardini, mentre la madre userà ogni mezzo per piegarla, arrivando perfino a minacciare Curro.

Pia scoprirà il cianuro nel braccialetto e vorrà tornare in gioielleria per capire chi lo ha messo lì

La settimana si aprirà con una scoperta destinata a cambiare tutto: PIa, dopo aver esaminato la custodia del braccialetto di Jana, capirà che al suo interno è nascosto del cianuro. La governante, già provata da mesi di tensioni e sospetti, non potrà ignorare un dettaglio così grave. Insieme a Curro e Lope, deciderà di tornare alla gioielleria per capire chi abbia potuto manomettere l’oggetto e con quale scopo. Il trio, consapevole del rischio, pianificherà ogni passo con attenzione, convinto che dietro quel braccialetto si nasconda una verità molto più grande di quanto immaginato. Nel frattempo, Lisandro annuncerà una notizia destinata a cambiare gli equilibri della tenuta: il re conferirà ad Adriano e Catalina il titolo di conti de Campos y Lujan.

Una decisione che darà prestigio alla famiglia, ma che non basterà a placare le tensioni interne che continuano a crescere. Intanto, Romulo, sempre più deciso a lasciare La Promessa, chiederà a Catalina di aiutarlo a comunicare la sua scelta ad Alonso. La governante, pur comprendendo le ragioni dell’uomo, faticherà ad accettare l’idea di perderlo.

Leocadia minaccerà Curro, mentre Angela peggiorerà

Sul fronte opposto, la situazione tra Angela e Leocadia raggiungerà un punto di rottura. La ragazza, determinata a non rientrare a palazzo, continuerà a vivere nei giardini, convinta che quella sia l’unica forma di libertà che le resta. Leocadia, esasperata e incapace di controllare la figlia, passerà dalle suppliche alle minacce: arriverà perfino a intimare a Curro di non aiutarla, promettendo di licenziarlo se dovesse continuare a sostenerla.

Nonostante il divieto, Martina deciderà di visitare Angela. L’incontro rivelerà condizioni di salute sempre più fragili: la giovane apparirà stanca, provata, incapace di reggere ancora a lungo quella vita all’aperto. La tensione crescerà ulteriormente quando Lorenzo chiederà a Leocadia di riammettere la figlia a palazzo. La donna, però, rifiuterà con fermezza, convinta che cedere significhi perdere definitivamente il controllo. La settimana si chiuderà con due fronti aperti: da un lato l’indagine sul braccialetto avvelenato, dall’altro la guerra familiare tra Angela e Leocadia, destinata a esplodere da un momento all’altro.