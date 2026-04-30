In occasione dei nuovi episodi de La Promessa in onda da domenica 3 a sabato 9 maggio su Rete 4, gli spoiler annunciano il ritorno di Petra più agguerrita che mai. Intanto Adriano e Catalina che inizialmente non sapevano se accettare o meno il titolo nobiliare, decidono di accettarlo così Leocadia e Lisandro organizzano un party alla tenuta per celebrare conti.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa, vedono il ritorno di Petra alla tenuta. La governante però ha solo un intento: rendere la vita impossibile a tutta la servitù.

Manuel e Tono scoprono che qualcuno si è introdotto e nel hangar e pensano che si tratti di qualche vecchio creditore, nel momento in cui possono prendere il ladro se lo lasciano scappare e si convincono sempre di più che qualcuno voglia spiare il loro lavoro.

Romulo è sempre più intenzionato a lasciare la tenuta, mentre Curro vuole sapere a tutti i costi delle informazioni di Esmeralda. Leocadia su consiglio di Lorenzo decide di riprendere sua figlia Angela a casa, ma ad un solo patto: dovrà stampare gli inviti per un party in programma alla promessa.

Jacobo invece insinua dei dubbi sul titolo nobiliare di Catalina e Adriano, tanto che i due coniugi sembrano non essere intenzionati ad accettare il titolo. Tuttavia dopo essersi confrontati con Simona e Romulo decidono di accettare il titolo nobiliare. Dunque Lisandro e Leocadia organizzano un party per festeggiare i nuovi conti.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le nuove trame della tv soap targata Mediaset.

Un utente si è soffermato sul ritorno di Petra: "Non oso immaginare ora cosa dovrà passare la servitù col ritorno di Petra". Un altro utente ha aggiunto: "Se Petra doveva tornare in questo modo, era meglio che non tornava". Un utente ha criticato l'atteggiamento di Leocadia: "Per riprendere la figlia in casa l'ha dovuta vedere quasi morta". Un altro utente ha detto: "Fa bene Curro ad indagare cosa sia accaduto in gioielleria e mettere sotto pressione Esmeralda". Un ulteriore utente ha commentato: "Fossi stata in Catalina e Adriano non avrei mai accettato i titoli nobiliari. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, altrimenti Martina non avrebbe avuto quella reazione con Jacobo".