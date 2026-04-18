Ricardo confesserà il suo grave reato a Pia nelle prossime puntate de La Promessa: "Ho tolto la vita a Ana", ammetterà dopo giorni di bugie, "Avevi ragione tu".

Le anticipazioni rivelano che Pia sarà sconvolta dalle parole di Ricardo e gli chiederà di ripetere per essere certa di non sbagliarsi. La donna scoppierà a piangere e andrà a sfogarsi con Curro, delusa dall'uomo che un tempo amava.

Pia e Ricardo più lontani che mai a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergerà una verità sconvolgente su Ricardo. Tutto avrà inizio quando, in assenza del signor Pellicer, Santos riceverà una notizia terribile: sua madre Ana è morta.

Il ragazzo sarà disperato e la situazione peggiorerà quando saprà che Ana ha perso la vita in modo brutale, con un colpo dietro la nuca. Ricardo tornerà a La Promessa dopo una lunghissima assenza per stare accanto a suo figlio in un momento così doloroso. Sarà un'occasione anche per rivedere Pia, ma i rapporti con lei saranno molto freddi. Le indagini degli inquirenti si orienteranno verso la rapina finita male, ma individuare il colpevole sembrerà impossibile. I giorni passeranno senza nessuna novità rilevante fino a quando Pia non troverà il biglietto del luogo in cui lavorava Ana tra gli indumenti di Ricardo. Questo cambierà decisamente le cose, soprattutto per la donna che metterà Ricardo sotto torchio: "Hai ucciso tu Ana?" gli chiederà.

L'uomo negherà con tutte le sue forze, ma non si limiterà a questo. Ricardo, infatti, sarà profondamente ferito dai sospetti di Pia che lo ha creduto capace di commettere un simile reato.

L'amara verità di Ricardo spiazzerà Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia e Ricardo non avranno un rapporto facile. Dopo la discussione a causa del biglietto, il legame di un tempo sarà solo un ricordo e i due si limiteranno a comunicare solo per questioni di lavoro. Questa situazione peserà parecchio a Pia, soprattutto quando Santos la inviterà a riallacciare i rapporti con suo padre. La donna parlerà ancora una volta con Ricardo e il risultato sarà disastroso. Lui ammetterà una verità che la lascerà senza parole: "Avevi ragione tu", dirà Ricardo a Pia che gli chiederà di ripetere sperando di non aver capito bene, "Ho ucciso io Ana". La confessione dell'uomo sarà come un macigno per Pia che non potrà trattenere le lacrime e andrà subito a sfogarsi con Curro.