Curro giocherà alla roulette russa con Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: "Hai spinto Eugenia alla follia", accuserà con rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo non potrà difendersi, perché sarà immobilizzato e isolato. Curro sarà totalmente fuori di sé e deciso a vendicarsi di quello che un tempo era considerato suo padre.

Il sequestro di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro assisterà al decesso di Eugenia e ne soffrirà molto. Il ragazzo non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per non aver protetto abbastanza sua madre, ma sarà troppo tardi.

Per Curro inizierà il momento più buio, perché si sentirà terribilmente solo: a parte Angela e Manuel, non sentirà l'appoggio di nessuno. Alonso vieterà a Curro di seppellire sua madre per compiacere Don Lisandro e questo farà soffrire ancora di più il ragazzo. Nel corso delle settimane, Curro accumulerà rabbia e disperazione, perché Lorenzo si befferà di lui ad ogni occasione e farà di tutto per umiliarlo. Pur di vedere il valletto soffrire, il Capitano imporrà a Leocadia il suo matrimonio con Angela e questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Curro riterrà Lorenzo l'unico responsabile di tutti i suoi guai e organizzerà una vendetta senza precedenti per lui. Il ragazzo rapirà il Capitano e lo porterà nella stanza segreta.

Dopo averlo legato inizierà a picchiarlo per estorcergli una confessione su tutto quello che ha fatto. Curro sarà molto chiaro: Lorenzo vivrà solo se confesserà e continuerà i suoi giorni in carcere.

La resa dei conti tra Curro e Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro giocherà alla roulette russa con Lorenzo. Lui lo accuserà e, se il Capitano si rifiuterà di rispondere o negherà, premerà il grilletto contro di lui. Il terrore negli occhi di Lorenzo sarà evidente, anche perché si renderà conto che Curro fa sul serio. Il ragazzo inizierà ad urlargli contro le sue accuse: "Hai spinto Eugenia alla pazzia". Lorenzo proverà a negare e riceverà il primo colpo a vuoto. Poi, il Capitano inizierà a raccontare a Curro le difficoltà del suo matrimonio, sperando di far leva sulla sua sensibilità.