Lisandro dirà addio a La Promessa nelle prossime puntate e saluterà la famiglia De Lujan con grande affetto: "Siete un esempio", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia sarà furiosa con il suo ex complice che non la aiuterà affatto nel suo piano contro Alonso e la famiglia. Al contrario, Lisandro concederà il titolo di conte ad Adriano e questo deluderà molto la signora De Figueroa.

Eugenia fuori controllo al battesimo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il soggiorno di Lisandro al palazzo De Lujan durerà più del previsto e sarà ricco di sorprese.

Il complice di Leocadia continuerà ad essere severo e duro con tutti, ma lo sarà ancora per qualche giorno. Presto, infatti, un tragico evento cambierà per sempre il corso delle cose. Lisandro sarà chiamato a fare da padrino ai figli di Catalina che non prenderà questa decisione a cuor leggero. Adriano e sua moglie saranno costretti a chiedere a Lisandro di battezzare i bambini, perché Leocadia lo imporrà. Durante la cerimonia, Eugenia perderà totalmente il controllo e farà fuoco contro Lisandro. A salvare la vita al duca sarà Adriano che con questo gesto eroico si guadagnerà la sua stima e la sua gratitudine. Lisandro si sdebiterà con il marito di Catalina offrendogli il titolo di conte e questo farà infuriare Leocadia che sarà totalmente snobbata dal suo amico.

In onore di Adriano ci sarà una grande festa a La Promessa e Lisandro vi parteciperà, ma per lui sarà anche l'occasione per salutare ufficialmente tutti.

L'amaro addio di Leocadia a Lisandro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lisandro alla festa di Adriano esprimerà ancora tutta la sua gratitudine nei suoi confronti. Il pessimo rapporto di un tempo sembrerà ormai un lontano ricordo, tanto che Lisandro elogerà davanti a tutti il nuovo conte. Il duca avrà parole d'affetto e ammirazione per i De Lujan: "Siete un esempio di resilienza e unione", dirà, "Sono molto grato per la vostra ospitalità". Alonso ringrazierà il suo ospite per le belle parole e gli dirà che la porta del palazzo sarà sempre aperta per lui. Leocadia non sarà dello stesso avviso: "Spero che non rimetta più piede in questa casa", dirà.