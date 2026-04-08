Leocadia ha avvelenato l'acqua di Jana e Lorenzo è estraneo ai fatti: è quando emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo ricatterà Leocadia per ottenere la mano di Angela: dai ricordi della donna emergeranno gli ultimi momenti di Jana.

Il senso di colpa di Curro per il decesso di Jana

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la verità sulla morte di Jana verrà a galla e ci sarà una sola colpevole: Leocadia. Nelle puntate in onda in Italia, Curro ha appena scoperto che sua sorella è stata avvelenata con l'acqua quando stava lottando per la vita.

"Siamo stati noi a toglierle la vita", dirà Curro disperato a Pia, ricordando che tutti loro avevano dato da bere alla povera Jana. Ma chi ha avvelenato quell'acqua? La risposta a questa domanda arriverà attraverso dei flashback di Leocadia e si chiarirà che ha fatto tutto da sola. La verità emergerà quando Lorenzo, deciso a vendicarsi di Curro usando Angela, pretenderà da Leocadia la mano di sua figlia. La donna rifiuterà categoricamente, ma il Capitano si giocherà una carta imbattibile. Lorenzo, infatti, dirà a Leocadia che è pronto a denunciarla per la morte di Jana. La reazione della donna svelerà che il Capitano non ha preso parte al suo diabolico piano, perché Lorenzo in realtà le giocherà un brutto scherzo.

L'uomo non avrà la certezza della colpevolezza di Leocadia, ma ricattandola capirà che è stata lei a togliere la vita a Jana.

Il ricatto di Lorenzo toglierà la marchesa a Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia cederà al ricatto di Lorenzo, terrorizzata all'idea di finire in prigione. La donna negherà di aver commesso l'omicidio, ma dalla sua paura al Capitano sarà ormai chiaro che ha indovinato. Leocadia resterà da sola con i suoi pensieri e rivivrà tutta la scena della sparatoria in cui ha colpito Jana. Successivamente, si vedrà Leocadia prendere il veleno e versarlo nell'acqua della povera ragazza, approfittando della distrazione delle cameriere. Le puntate in Spagna sono andate ancora molto avanti, ma per il momento quello di Leocadia continua ad essere un delitto perfetto, perché è ancora impunita.