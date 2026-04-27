Manuel capirà l'inganno di Leocadia e la affronterà duramente nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti sei approfittata di me", le dirà, "Rivoglio le mie quote".

Le anticipazioni tv rivelano che Manuel si accorgerà che Leocadia ha intercettato una telefonata importante per la sua azienda. Il marchesino non crederà più alla sua buona fede, ma Alonso continuerà a difendere Leocadia.

Leocadia continuerà ad avere le redini de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Manuel e Leocadia ci sarà una pesante discussione. Tutto avrà inizio quando l'attività di Manuel inizierà ad ingranare.

Grazie alla collaborazione della nuova arrivata Enora e di Toño, Manuel avrà una squadra vincente per la costruzione dei motori degli aerei. Il motore dovrà essere testato da un team di ingegneri capeggiati dal signor Pedro Ferrè e Manuel aspetterà una sua telefonata che però non arriverà. L'attività del marchesino dovrà subire un battuta d'arresto fino a quando non arriverà un rapporto di vendita che Manuel non saprà spiegarsi. Il marchesino riuscirà a contattare Ferrè e otterrà le risposte che cercava: Leocadia ha intercettato la telefonata e glielo ha nascosto. Questo gesto segnerà per Manuel la fine della fiducia nella donna a cui aveva affidato la maggioranza delle azioni.

Lo scontro tra Manuel e Leocadia e la posizione di Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel parlerà con Leocadia e sarà molto duro con lei. "Non mi hai detto che Ferrè voleva parlarmi", dirà alla signora De Figueroa che tenterà di minimizzare, fingendo di non aver capito il senso di quella telefonata. Manuel, però, non si lascerà abbindolare: "Ti sei approfittata di me", dirà, "Rivoglio le mie quote dell'azienda". Leocadia continuerà a scusarsi, ma in realtà Manuel capirà tutto: l'obiettivo della donna era impossessarsi della sua azienda, come di tutto ciò che appartiene ai De Lujan. Le scelta del marchesino non sarà affatto condivisa da Alonso che proverà ad intervenire per ricucire i rapporti con Leocadia. Ancora una volta, il marchese si schiererà dalla parte della sua amica, sentendosi in debito con lei per gli aiuti ricevuti.