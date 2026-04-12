Leocadia imporrà a Samuel di restare a La Promessa dopo la scomunica nelle prossime puntate: l'uomo lavorerà con la servitù.

Le anticipazioni rivelano che Samuel eviterà di partire per non destare altri scandali e si darà da fare al palazzo. A lui spetterà il compito di fare la spesa per i cuochi, ma non sarà facile per la servitù abituarsi alla sua nuova vita.

Samuel resterà a La Promessa pur avendo tolto l'abito talare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà a tenere le redini della famiglia De Lujan. La donna diventerà socia di maggioranza nell'attività di Manuel e diventerà fondamentale per tutti.

Leocadia, ormai, gestirà il palazzo come se fosse la padrona di casa e nessuno oserà contraddirla. Quando sorprenderà Curro e Angela in atteggiamenti affettuosi, la donna non ci penserà due volte a rispedire sua figlia in Svizzera. Angela sarà costretta a partire, ma a metà strada fermerà la carrozza e tornerà indietro: visto che sua madre non la riammetterà al palazzo, lei starà in giardino. La ragazza dovrà dormire al freddo e Angela intimerà a tutta la servitù di non aiutarla per nessun motivo. Anche questa volta, Alonso non potrà fare nulla per fermare la prepotenza di Leocadia. Nel frattempo, il procedimento di scomunica contro Don Samuel andrà avanti e il parroco dovrà togliersi l'abito talare.

Leocadia prenderà una decisione anche in questa faccenda e convocherà Samuel nel suo studio per parlargli di una cosa importante.

Una nuova vita per Samuel al Palazzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Samuel andrà da Leocadia indossando abiti comuni e pronto ad andare via dal palazzo. La signora De Figueroa, tuttavia, avrà altri piani per lui: "Devi restare a La Promessa", intimerà la donna, "Non possiamo permetterci un altro scandalo". Samuel le spiegherà che andrebbe via senza farsi notare, ma lei insisterà: "Don Lisandro chiederebbe di voi". Il parroco, quindi, resterà al palazzo per volere di Leocadia e aiuterà la servitù nelle faccende. Samuel si occuperà della spesa per le cuoche e sbrigherà altre faccende, ma non sarà facile per gli altri abituarsi a dargli del tu e trattarlo come un loro pari.