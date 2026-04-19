Pia confesserà a Curro il suo grande segreto nelle prossime puntate de La Promessa: "Ho tolto la vita a tuo nonno", gli dirà tra le lacrime ricordando gli abusi subiti dal Barone De Linaja.

Le anticipazioni rivelano che Curro reagirà malissimo alla confessione di Pia, soprattutto a causa del silenzio della donna per tutto il tempo della loro amicizia. Angela proverà a mediare tra i due, ma per Curro sarà molto difficile ritrovare la fiducia nei confronti di Pia.

Pia distrutta dall'omicidio commesso da Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergeranno delle importanti verità per Pia e Curro.

Tutto avrà inizio quando Ricardo confesserà di aver tolto la vita a Ana. L'uomo ammetterà le sue colpe a Pia che scoppierà in lacrime per la delusione e andrà a confidarsi con Curro. La donna spiegherà al suo amico che Ricardo le ha detto che non voleva eliminare Ana ma che è stato un incidente. Curro proverà a far ragionare Pia e le ricorderà che Ricardo è sempre stato un uomo onesto, quindi meriterebbe una possibilità di perdono. Pia rifletterà sulle parole di Curro e la grande comprensione del ragazzo la spingerà ad essere completamente sincera con lui. L'indomani, Pia chiederà di parlare con Curro: "C'è un segreto che mi tormenta da anni", esordirà in lacrime, "Ma non ho mai trovato il coraggio di confessartelo".

Il ragazzo sarà incuriosito e preoccupato e chiederà a Pia di fidarsi di lui e sfogarsi.

Pia e Curro: un'amicizia finita a La Promessa?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia racconterà a Curro il suo più grande segreto: "Ho ucciso tuo nonno", gli dirà tra le lacrime. Il giovane sarà sconvolto mentre Pia gli spiegherà tutto nei minimi dettagli. La donna rivivrà i terribili momenti delle violenze del Barone de Linaja e dirà a Curro che lo ha eliminato per salvare Teresa e se stessa da lui. La reazione di Curro sarà furiosa e di profondo dolore. Il ragazzo rimprovererà Pia per avergli nascosto per anni una verità così importante. Curro confiderà tutto ad Angela che lo incoraggerà a riappacificarsi con Pia. Nonostante le buone intenzioni della ragazza, non sarà affatto facile ricucire il rapporto di fiducia che c'era prima tra loro.