Samuel si toglierà l'abito talare ma poi tornerà a La Promessa di nuovo parroco nelle prossime puntate: Maria vedrà il suo sogno d'amore sfumare per sempre.

Le anticipazioni rivelano che tutti saranno sorpresi dalla decisione del tribunale, ma Samuel non avrà voglia di dare tante spiegazioni. Quando resterà da sola con il parroco, Maria lo rimprovererà e soffrirà molto nel vederlo ancora una volta con l'abito talare.

La scomparsa di Samuel da La Promessa e il timore di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel dovrà togliere l'abito talare ma resterà al palazzo per ordine di Leocadia.

L'uomo inizierà a lavorare per la servitù in attesa della causa che stabilirà la sua scomunica o il suo rientro in diocesi. Quando arriverà l'avviso della convocazione in tribunale, Samuel saluterà tutti, promettendo che avrebbe dato notizie di sé subito dopo la sentenza. I giorni passeranno, ma Samuel sembrerà scomparso nel nulla. Maria sarà preoccupatissima per lui, soprattutto quando grazie a una telefonata scoprirà che Samuel non ha mai messo piede in tribunale. La paura, a quel punto si farà concreta. Maria sarà disperata all'idea che possa essere successo qualcosa all'uomo che ama e anche Petra sarà in ansia per l'ex parroco. La cameriera arriverà a chiedere l'aiuto di Manuel per capire cosa possa essere successo a Samuel, visto che quando aveva lasciato la tenuta aveva assicurato di farsi sentire.

Il ritorno di Don Samuel in veste di parroco

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel scoprirà che Samuel sta bene e si trova al palazzo della sua famiglia. Tutti tireranno un sospiro di sollievo, ma Maria si convincerà che la sua storia d'amore con il parroco è ormai finita. Don Samuel stupirà ancora quando all'improvviso tornerà a La Promessa. Petra e gli altri saranno molto felici di vederlo, ma quando toglierà il soprabito Maria scoprirà che il parroco indossa ancora la tonaca. Mentre Petra sarà curiosa di sapere come ha fatto Don Samuel a tornare prete, Maria avrà le lacrime agli occhi perché perderà ogni speranza. Quando resterà da sola con Samuel, la ragazza lo rimprovererà per averla fatta preoccupare così tanto.