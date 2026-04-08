Toño la farà franca grazie alla generosità di Manuel nelle prossime puntate de La Promessa: il marchesino eviterà l'arresto e cancellerà i suoi debiti.

Le anticipazioni rivelano che Manuel prenderà a cuore la situazione di Toño e dopo aver risolto i problemi economici penserà alla sua famiglia. Manuel spronerà il ragazzo a tornare con la moglie.

Il chiarimento tra Manuel e Toño a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Manuel e Toño ci sarà un chiarimento. Il figlio di Simona confesserà di aver rubato il denaro destinato all'azienda per tentare la fortuna.

Toño spiegherà a Manuel che è pieno di debiti e, disperato, gli dirà che sua moglie lo ha lasciato perché in realtà non merita una famiglia. Le parole e la disperazione di Toño non lasceranno indifferente Manuel che si darà da fare per aiutarlo, nonostante il torto subito. Innanzi tutto, il marchesino rinuncerà a procedere contro di lui e chiederà a Burdina di non arrestare Toño. Successivamente, Manuel penserà a risollevare la sua situazione economica chiedendo a Leocadia un ulteriore prestito. La donna esiterà, ma alla fine accetterà di finanziare l'attività di Manuel ad una condizione: il 60% delle quote. Leocadia, quindi, non sarà più una semplice finanziatrice, ma entrerà a far parte della società con la maggioranza.

Leocadia socia di maggioranza nell'attività di Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel accetterà l'offerta di Leocadia e finalmente avrà denaro a sufficienza. Il marchesino chiamerà Toño e gli darà un'ottima notizia: "Ho i soldi per pagare i tuoi debiti", dirà al ragazzo, incredulo di fronte a tanta generosità. L'indomani, Manuel andrà da solo a parlare con i debitori e tornerà all'hangar soddisfatto. ll marchesino comunicherà a Toño che non ha più nulla da pagare, ma gli spiegherà anche che il denaro per saldare tutto proviene da Leocadia. "Adesso è socia di maggioranza" dirà Manuel a Toño che non sarà molto convito di questa scelta. Il marchesino chiederà al suo collaboratore di cercare sua moglie e ricostruire la sua famiglia. Attraverso il riscatto di Toño, Manuel spererà di colmare il grande vuoto lasciato da Jana con la sua morte.