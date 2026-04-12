Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Rete 4 rivelano che la storia d'amore tra Catalina e Adriano non avrà il lieto fine. La donna sarà costretta ad abbandonare i suoi gemelli e il marito, che troverà conforto nelle braccia di Martina.

Catalina abbandona Adriano e i suoi gemellini

Tutto inizierà quando Catalina dovrà abbandonare sia Adriano che i gemellini senza dare una spiegazione. Il ragazzo rimarrà devastato dalla partenza improvvisa della moglie. Martina rimarrà vicina ad Adriano, prendendosi cura dei nipoti.

I due si avvicineranno sempre di più fino a lasciarsi andare ad un bacio appassionato. Adriano e Martina inizieranno a nutrire dei sensi di colpa per quello che hanno fatto a causa dei rispettivi legami con Catalina e Jacobo. Questo porterà i due a fare un passo indietro. Martina cercherà di fare pace col fidanzato, accettando di partire per l'America per dimenticarsi Adriano.

Adriano scopre che Martina ha deciso di andare in America con Jacobo

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Adriano scoprirà della decisione di Martina di raggiungere gli Usa due settimane prima della partenza. Il giovane accuserà la cugina di Catalina di averlo preso in giro. La donna spiegherà di aver saputo all'ultimo momento della decisione di Jacobo e di aver accettato ugualmente di partire per New York.

Adriano inviterà la donna a sparire e non farsi più vedere. Alla fine, la cugina di Catalina non partire più quando Jacobo la informerà di aver capito che il suo posto è nel marchesato.

Manuel ha scoperto che Tono l'ha ingannato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile su Rete 4, Burdina ha avvisato Manuel che Tono l'ha ingannato. L'erede del marchesato ha compreso che il suo operaio non è stato rapinato ma ha perso i soldi al tavolo verde ed in bottiglie di alcool per affogare il dolore. Il figlio di Alonso ha deciso di mettere con le spalle al muro Tono.

Curro, invece, ha bloccato Lope, deciso a tornare in gioielleria per dimostrare che il braccialetto di smeraldo era falso.

L'ex baronetto inoltre si è accorto con Eugenia ha dei notevoli problemi di memoria. Emilia, intanto, è apparsa intenzionata a lasciare la tenuta ma Catalina e Pia hanno studiato un modo per fermarla. Allo stesso tempo, Romulo ha accusato dei sensi di colpa per aver baciato l'infermiera.

Il cambiamento di Petra non ha convinto la servitù. Samuel ha rassicurato Maria che la governante non è la responsabile dei suoi problemi con la curia. Infine Martina non è apparsa intenzionata a sottomettersi alle richieste di Lisandro, appena arrivato alla tenuta.