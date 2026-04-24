Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Rete 4 raccontano che Alonso deciderà di togliere la gestione della tenuta a Catalina e Adriano. La scelta non piacerà alla marchesina, che minaccerà di abbandonare il marchesato.

Catalina vuole alzare lo stipendio degli operai

Gli scontri col barone di Valladares metteranno in crisi Catalina. La donna insieme ad Adriano saranno chiamati a gestire gli affari agricoli della tenuta. La coppia deciderà di aumentare lo stipendio e di migliore le condizioni di vita degli operai.

Ma l'iniziativa non troverà il favore di Martina e di Valladares, che cercherà di convincere Catalina e Adriano a non aumentare gli stipendi ai sottoposti ma verrà respinto. Il barone, a questo punto, metterà a rischio la vita di Rafaela, impedendo ai dottori di giungere a La Promessa per visitarla. Nonostante questo, Catalina procederà a testa alta. La mossa spingerà Martina ad accusare la cugina di essere una cattiva madre nel corso di un brutto litigio alla presenza di Alonso.

Catalina minaccia di lasciare la tenuta con Adriano e i bambini

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Alonso dirà alla figlia che da ora in avanti non gestirà i dipendenti della tenuta. La revoca manderà su tutte le furie Catalina, che non ne vorrà sapere di essere licenziata dal suo incarico.

La donna minaccerà di lasciare la tenuta insieme al marito ed i bambini. La decisione manderà su tutte le furie sia Alonso che Adriano, il quale cercherà di convincere il suocero a non destituirli per il bene dei nipotini. Il mezzadro mostrerà comunque tutto il suo disappunto a Catalina, andando addirittura a dormire in un'altra stanza per evitare altri litigi. Tutto questo porterà ad una grave crisi coniugale nonostante il matrimonio sia stato celebrato da pochi mesi.

Samuel ha raccontato a Maria la verità sulla sua scomunica

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile sui teleschermi italiani, Padre Samuel vinto dai sensi di colpa ha rivelato a tutto lo staff di essere stato lui a inviare la denuncia anonima alla curia.

Il sacerdote ha raccontato a Maria di averlo fatto per amore nei suoi confronti. Tuttavia, il piano di auto-sabotaggio ha finito per travolgere Petra, che è stata ingiustamente cacciata dalla tenuta. Nel frattempo, il mistero della morte di Jana è giunto alla svolta definitiva. Lope, Curro e Pia hanno scoperto che il cianuro nascosto nel bracciale della gioielleria è lo stesso che ha provocato la morte della moglie di Manuel. I tre hanno deciso di affrontare una missione pericolosa ovvero costringere i proprietari dell'attività a rivelare loro il nome di chi ha confezionato quel veleno mortale.