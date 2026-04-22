Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Cristobal crederà che la presenza di Simona e Candela sia sufficiente all'interno delle cucine. Il capo-maggiordomo chiederà quindi a Lope di tornare alla sua vecchia mansione di valletto.

Cristobal invita Lope a tornare alle sue vecchie mansioni

Ricardo crederà di prendere il posto di Romulo, trasferitosi in una località di mare insieme alla moglie Emilia. Il padre di Santos rimarrà spiazzato quando Leocadia chiederà ad Alonso di affidare il ruolo di capo-maggiordomo a Cristobal.

Ricardo cercherà comunque di andare d'accordo con tutto lo staff a differenza di Petra, che storcerà il naso agli ordini di Cristobal. Allo stesso tempo, quest'ultimo penserà che Lope sia del tutto inopportuno nelle cucine a causa della presenza di Simona e Canderla. Il nuovo arrivato inviterà il cuoco a tornare alle sue vecchie mansioni, fregandosene delle migliorie che ha apportato nella cucina de La Promessa.

Lope cerca di ribellarsi al volere del capo-maggiordomo

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Lope cercherà di ribellarsi alla scelta di Cristobal visto che ha sempre fatto il cuoco e non il valletto. Il maggiordomo convocherà il ragazzo nel suo studio. Il cuoco ricorderà all'uomo la sua grande passione per la cucina e di aver confezionato i migliori piatti serviti a La Promessa.

Lope azzarderà a dire che allontanarlo dalle cucine è una mossa sbagliata. Cristobal, a questo punto, si prenderà gioco del cuoco, nonostante l'intervento di Catalina. L'uomo gli dirà di aver capito che non potrà mai essere felice lontano dai fornelli. Il capo-maggiordomo inviterà Lope a dare le dimissioni e cercare un impiego come cuoco altrove. In questo modo, il ragazzo accetterà di piegarsi al volere di Cristobal per non allontanarsi da Vera, con la quale ha una storia d'amore. Ricardo cercherà di fare di tutto per riportare Lope nelle cucine.

Romulo ed Emilia hanno intenzione di sposarsi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Pia ha deciso di aiutare Curro a fare luce sulla misteriosa morte della sorella Jana e per questo si è introdotta nello studio dove ha scoperto un gioiello che presentava una cavità nascosta contenente del cianuro.

La domestica è corsa immediatamente a informare Curro e Lope della scoperta. Romulo ed Emilia, invece, hanno deciso di non lasciarsi più dopo essersi chiariti. I due hanno scelto di non nascondersi ed hanno confidato a Pia e Ricardo di volersi sposare e trasferire in una località balneare per vivere gli ultimi anni in totale tranquillità.