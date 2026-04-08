Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Angela e Curro organizzeranno un piano per ridicolizzare Lorenzo davanti ai suoi amici. I due annunceranno il loro sposalizio durante una partita di poker organizzata dal capitano de La Mata alla tenuta.

Lorenzo organizza una partita di poker con alcuni suoi amici

Lorenzo organizzerà nel palazzo dei Lujan un incontro di poker con alcuni suoi amici tra cui il marchese di Andujar, che in passato ebbe una divergenza con Angela. Quest'ultima, a questo punto, organizzerà un piano per vendicarsi di lui grazie all'aiuto di Curro.

In particolare, l'ex baronetto interromperà la bisca di Lorenzo presentarsi come segretario di Alonso. Curro, a questo punto, chiederà il permesso di giocare al tavolo di Lorenzo. Il marchese di Andujar accetterà la richiesta senza esitazione.

Angela annuncia le nozze con Curro

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lorenzo e i suoi ospiti rimarranno spiazzati dall'arrivo inaspettato di Angela, che farà finta di non sapere della partita di poker. In questa circostanza, la figlia di Leocadia rivelerà di essere alla ricerca di Curro per parlare dei preparativi del loro matrimonio. Le parole della donna sorprenderanno gli ospiti, tanto che Angela sarà costretta a spiegare: “Il mio matrimonio con Lorenzo è stato sospeso ma non perché fossi malata o pazzo ma perché sono innamorata di qualcun altro e quella persona è Curro”, mostrando l'anello di fidanzamento.

Curro lascerà la partita di poker per seguire Angela, mettendo Lorenzo in ridicolo davanti ai suoi ospiti.

Simona ha cercato di fare pace con Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile su Rete 4, Tono ha convinto Manuel a parlare con la caserma della guardia civile di Valverde, ritenendo Burdina poco adatto al suo caso. Curro, invece, è apparso sempre più convinto che Jacobo fosse immischiato nel decesso della sorella Jana. Allo stesso tempo, Lisandro ha continuato a tormentare il giovane dopo averlo visto vestito da valletto.

Simona ha cercato di fare pace con Tono, accettando di lasciare andare il passato alle spalle. Jacobo, invece, è apparso deciso a scoprire come mai Martina fosse a disagio con Lisandro.

Teresa ha raccontato a Romulo e Petra di aver trovato Eugenia mentre minacciava Lorenzo con un tagliacarte. La domestica ha inoltre trovato un sonaglio appartenuto ad Andres nella stanza della sorella di Cruz.

Infine Vera ha detto a Pia di essere preoccupata per il dono ricevuto da Lope mentre Angela è apparsa gelosa della sintonia tra Curro e Martina.