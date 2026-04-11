Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro crederà che Lorenzo abbia ucciso sua sorella Jana dopo aver fatto alcune indagini. L'ex baronetto apparirà pronto a colpire l'ex padrino con un vaso alla testa con l'intenzione di ucciderlo.

Curro chiede a Lope d'introdursi nella tenuta di Gonzalo

Curro scoprirà che il proprietario della gioielleria Llop nel quale è stato prodotto il veleno che ha ucciso Jana è Gonzalo, il padre di Vera. L'ex baronetto si lascerà sfuggire il nome di Jacinto durante una chiacchierata con Lope.

Vera, a questo punto, dirà al fidanzato che Jacinto non è altro che il servitore di Gonzalo, con il quale non ha più rapporti da molti anni.

Curro manderà Lope in missione dopo aver capito che il duca di Carril gestisce gli affari loschi della gioielleria. Il cuoco si introdurrà furtivamente nella villa di Gonzalo, fingendo di essere un attore amico della duchessa. Lope avrà intenzione di mettere le mani su un libro del duca per scoprire i clienti che gli avevano ordinato del veleno. Il giovane rischierà di essere pizzicato con le mani nel sacco da Vera anche se il vero pericolo arriverà quando Lorenzo giungerà improvvisamente alla tenuta.

Curro sul punto di uccidere Lorenzo con un vaso

Le anticipazioni della soap opera iberica raccontano che Gonzalo chiederà ad Amalia di chiamare l'attore per intrattenere gli ospiti.

Lope riuscirà a scappare con Federico prima di venire scoperto. Una volta a La Promessa, l'uomo scoprirà che il libro era stato bruciato da Gonzalo. Lope, a questo punto, racconterà a Curro quanto accaduto. L'ex baronetto comprenderà che il duca di Carril aveva bruciato l'oggetto dopo essere stato minacciato da Lorenzo. Curro inizierà a credere che il suo ex padrino abbia provocato la morte di Jana. Il giovane furioso sarà sul punto di colpire il capitano de La Mata con un vaso alla testa in piena notte. Angela riuscirà a fermare l'amato prima che possa commettere una pazzia.

Manuel si è proposto di pagare i debiti di Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo su Rete 4, Manuel ha impedito che Tono venisse arrestato.

Nonostante questo, il marchesino ha affrontato faccia a faccia l'operaio per chiedergli la verità su quanto è accaduto. Il figlio di Simona ha detto di aver usato il denaro in una bisca clandestina con la speranza di ripagare i debiti contratti che avevano messo fine al suo matrimonio. Manuel è rimasto molto deluso dall'atteggiamento del suo saldatore. L'erede del marchesato ha comunque dimostrato di essere una persona comprensiva e si è proposto di aiutarlo a pagare i suoi debiti.