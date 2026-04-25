Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Lorenzo avrà una violenta reazione quando verrà accusato da Curro (Xavi Lock) di essere l'assassino di Jana (Ana Garces). L'uomo colpirà il figlio illegittimo di Alonso con un pugno nello stomaco.

Curro arrabbiato alla vista del quadro di Cruz

Tutto inizierà quando Alonso riceverà un quadro raffigurante Cruz che aveva commissionato ad un importante pittore prima della morte di Jana e del bambino che aveva in grembo. Il marchese deciderà di appendere il ritratto nel salotto della tenuta.

La decisione susciterà pareri contrastanti negli abitanti. Martina accuserà uno svenimento poiché si sentirà in colpa per non aver aiutato la zia ad uscire di prigione. Manuel, invece, pretenderà che suo padre faccia sparire il quadro raffigurante l'assassina di sua moglie e del bambino che attendeva. Tuttavia, tra i più arrabbiati ci saranno Curro e Petra, che accuserà la marchesa della morte del figlio Feliciano.

Lorenzo colpisce Curro con un pugno

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che il quadro di Cruz verrà ritrovato in mille pazzi. Alonso chiederà a Martina, Manuel e Catalina se abbiano commesso il danno al ritratto. Ma i tre risponderanno negativamente. Vera, a questo punto, inizierà ad avere dei sospetti su Petra dopo che l'aveva vista osservare il dipinto il giorno precedente anche se l'ipotesi risulterà essere errata.

Curro ammetterà di aver distrutto il ritratto di Cruz durante un momento di rabbia. Alonso deciderà di non licenziare il valletto ma comprenderà le sue motivazioni. Il marchese chiederà a Cristobal che non vengano inferti provvedimenti nei confronti del suo figlio illegittimo. Ma non tutti saranno della stessa opinione di Alonso poiché Lorenzo non esiterà ad attaccare Curro. Durante la disputa, il valletto accuserà il capitano de La Mata di aver ucciso sua sorella Jana. Le parole non lasceranno indifferente l'uomo che darà un pugno nello stomaco a Curro.

Romulo ha deciso di convolare a nozze con Emilia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile in televisione, Emilia è riuscita nuovamente a fare breccia nel cuore di Romulo.

Quest'ultimo ha dichiarato tutto il suo amore all'infermiera ed insieme hanno deciso di darsi una seconda chance. Romulo ha proposto a Emilia di ricominciare la loro vita in un paesino vicino al mare dopo essere diventati marito e moglie. Il maggiordomo ha deciso di licenziarsi ma prima ha dovuto sbrigare alcune incombenze. Emilia, invece, ha preferito non dire niente a nessuno sull'imminente partenza.