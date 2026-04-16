Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Angela perderà il prestigio nell'alta società spagnola a causa dei problemi sorti con Facundo. Lorenzo De La Mata, a questo punto, informerà Leocadia di essere disposto a sposare sua figlia per salvare il buon nome della sua famiglia.

Angela annulla la partenza per la Svizzera

Angela si caccerà nei guai nel corso della festa organizzata da Lisandro per l'investitura di Adriano e Catalina a conti. La donna finirà per colpire Facundo con un pugno quando le darà una pacca sul fondo schiena.

Il marchese verrà cacciato dalla tenuta dal capitano de La Mata, che chiederà comunque ad Angela di andare da lui per porgere ufficialmente le sue scuse.

La ragazza non apparirà molto convinta della richiesta, tanto da accettare la proposta di Leocadia di tornare in Svizzera per evitare la scomoda situazione. Ma Angela annullerà la partenza grazie a Curro, che la sorprenderà con una romantica proposta di lavoro. La decisione farà inalberare Leocadia, la quale obbligherà la figlia a diventare la segretaria personale di Lorenzo.

Lorenzo dice a Leocadia di voler sposare Angela

Dagli spoiler si apprende che Facundo metterà in cattiva luce Angela agli occhi di tutta la società spagnola a causa delle mancate scuse.

La giovane si troverà scartata da ogni evento dell'alta società, portando Leocadia a chiedere aiuto a Lorenzo per salvare il buon nome della sua famiglia. Il capitano de La Mata, a questo punto, sorprenderà la darklady comunicandole che per aiutare Angela è pronto a sposarla. L'uomo dirà alla donna di non temere la grande differenza d'età tra lui e sua figlia, affermando di sentirsi ancora molto giovane. Lorenzo sembrerà deciso a contrarre matrimonio con Angela: una proposta che per il momento non sembrerà essere accettata da Leocadia.

Andres è scomparso nel nulla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Lorenzo è apparso deciso a liberarsi di Eugenia ad ogni costo.

La donna manipolata e confusa è diventata sempre più difficile da gestire, tanto da venire esclusa dal battesimo dei figli di Catalina. Tuttavia, Eugenia è riuscita a sottrarre un'arma da fuoco al marito e si è presentata alla tenuta armata. La donna ha compiuto un gesto folle che ha terrorizzato tutti i presenti. Il giorno della cerimonia si è trasformato in una tragedia quando Andres è scomparso dalla culla. Tutti quanti si sono preoccupati per la sorte del neonato. Infine Samuel ha rischiato di essere scomunicato. Maria ha accusato apertamente Petra di aver fatto la spia alla curia.