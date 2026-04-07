Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Maria avrà una violenta discussione con Carlo dopo essersi opposta a sposarlo come richiesto da Ceistobal. La donna incinta del suo primo figlio cercherà conforto da Padre Samuel, con il quale si scambierà un bacio appassionato.

Maria non vuole sposare Carlo come ordinato da Cristobal

Cristobal condividerà con Teresa la sua preoccupazione per la situazione tra Carlo e Maria. Il capo maggiordomo prenderà la situazione in mano, non volendo permettere ad entrambi di lavorare alla tenuta mentre aspettano un bambino.

L'uomo finirà per lanciare un ultimatum ai due giovani: "Vi sposerete altrimenti non esiterò a licenziarvi". Ma Maria non vorrà eseguire l'ordine di Cristobal, apparendo disposta ad assumersi qualunque conseguenza. La domestica sarà quindi protagonista di una violenta discussione con Carlo. In questa circostanza, la donna schiaffeggerà il padre di suo figlio dopo aver perso la ragione. Maria pentita dal gesto cercherà conforto tra le braccia di Padre Samuel, che finirà per baciare appassionatamente.

Maria dice a Pia di aver baciato Padre Samuel

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Maria confiderà a Pia di essersi scambiata un bacio con Samuel. Nonostante questo, la domestica cercherà di fare un piccolo passo verso Carlo quando tornerà alla tenuta.

La donna informerà il ragazzo di voler crescere il loro bambino ma conducendo due vite separate. Maria correrà poi da Padre Samuel per informarlo di non aver mai smesso di amarlo. La donna dimostrerà di provare ancora qualcosa per il prelato che sembrerà ricambiare i suoi sentimenti.

Simona ha cercato di riavvicinarsi a Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Tono ha convinto Manuel ad essere stato davvero derubato, facendolo parlare con la guardia civile di Valverde. Simona ha cercato di riavvicinarsi al figlio, accettando il consiglio dell'erede del marchesato di lasciarsi il passato alle spalle.

Ricardo, intanto, ha continuato a nutrire dei sospetti sul ritorno di Santos, sfogandosi su Pia.

Jacobo è apparso deciso a scoprire come mai Martina fosse in difficoltà con Lisandoro al punto di detestarlo.

Leocadia e Lorenzo, invece, hanno aggiunto delle sostanze stupefacenti alle bevande di Eugenia con lo scopo di farla impazzire e internarla nuovamente in sanatorio. La darklady ha provato a stabilire un'alleanza tra i Lujan e Lisandro, proponendo che sia il duca a battezzare i gemellini di Catalina e Adriano.