Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Maria apparirà intenzionata ad abbandonare la tenuta in seguito alla rottura con Carlo. La novità giungerà ad Alonso, il quale farà un discorso molto sentito alla domestica capace di farle cambiare idea.

Maria informa Cristobal e Petra di voler abbandonare la tenuta

Maria e Carlo decideranno di porre fine alla loro storia d'amore a causa delle loro continue discussioni. La domestica non vorrà l'aiuto economico di Manuel a differenza del fidanzato, che penserà sia necessario.

Il valletto continuerà ad esercitare la figura di padre del bambino ma senza avere un legame sentimentale con Maria. Quest'ultima avrà intenzione di copiare quanto fatto da Pia: partorire suo figlio e rimanere a La Promessa. La donna cambierà presto idea, credendo che l'opzione migliore sia quella di abbandonare La Promessa. La domestica informerà Petra e Cristobal della sua decisione.

Alonso riesce a convincere la domestica a rimanere a La Promessa

La decisione di Maria giungerà ai suoi amici che proveranno a farle cambiare idea ma senza riuscirci. Alonso, a questo punto, interverrà nella situazione, non apparendo disposto a permettere alla ragazza di andarsene. Il marchese dichiarerà: "Tu sei più di una semplice domestica.

Non posso permetterti di lasciare il palazzo. Voglio che tu rimanga a La Promessa". Il marchese proporrà alla fanciulla di restare, almeno, fino alla nascita del bambino. La risposta di Maria non si farà attendere, tanto da esclamare: "Non voglio essere protetta da voi o da vostro figlio. Non voglio un trattamento speciale". Ma Alonso non si arrenderà alle parole di Maria, ricordandole che ha sempre vegliato sul benessere della sua famiglia e di volerle restituire il favore. Le parole dell'uomo colpiranno la ragazza che deciderà di restare.

Adriano ha ricevuto un regalo dopo aver salvato la vita di Lisandro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine aprile su Rete 4, Lisandro ha deciso di fare un regalo ad Adriano per avergli salvato la vita dalle ire di Eugenia.

Il duca ha deciso di nominare conte il contadino grazie all'intercessione del Re di Spagna. La novità ha sorpreso sia Adriano che Catalina.

Intanto, Angela si è ribellata a sua madre Leocadia che le aveva ordinato di tornare in Svizzera per riprendere gli studi di legge. La ragazza si è accampata nei giardini della tenuta, suscitando la rabbia della darklady. Infine Pia ha scoperto che Romulo ha intenzione di abbandonare il marchesato insieme ad Emilia, con la quale ha ripreso la storia d'amore.