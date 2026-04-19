Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Catalina finirà per inimicarsi il barone di Valladares quando deciderà di aumentare il salario dei suoi agricoltori. L'uomo si vendicherà della donna, impedendo ai dottori del marchesato di visitare Rafaela, colpita da febbre elevatissima. La situazione giungerà a Martina, la quale accuserà Catalina di non essere una buona madre.

Catalina minacciata dal barone di Valladares

Alonso affiderà la gestione della tenuta a Catalina e Adriano, che inizieranno a prendere importanti decisioni senza consultare Martina nonostante sia la proprietaria del 25%.

Jacobo aizzerà la fidanzata a farsi valere con Adriano e sua moglie. La situazione apparirà sempre più difficile quando Catalina e Adriano decideranno di aumentare il salario dei loro agricoltori, indispettendo il barone di Valladares. I genitori di Andres e Rafaela rifiuteranno di tornare all'antica paga dei dipendenti e per questo il nobile minaccerà di vendicarsi. Valladares proibirà ai medici del marchesato di raggiungere La Promessa per visitare Rafaela colpita da una frebbe elevatissima

Martina accusa Catalina di non essere una buona madre

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la situazione di Rafela si risolverà grazie a Simona, la quale farà giungere il dottor Guillen al suo capezzale.

Tutto questo porterà ad uno scontro tra Valladares e Catalina. Quest'ultima affronterà a muso duro il barone anche quando giungerà a La Promessa con la lista di molte famiglie influenti contrarie ad aumentare lo stipendio dei suoi dipendenti. Martina non condividerà l'idea della cugina di non fare un passo indietro nemmeno dopo aver messo a repentaglio la vita di Rafaela. La donna dirà ad alta voce a Catalina che i gemelli meritano di avere una madre migliore. Le parole feriranno la sorella di Manuel mentre Martina si pentirà subito di averle pronunciate. Il litigio sarà sedato dall'intervento provvidenziale di Simona che farà ritornare le due ragazze sulla giusta via.

Padre Samuel non ha battezzato i figli di Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Padre Samuel non ha potuto battezzare i figli di Catalina in quanto scomunicato dalla curia. Eugenia ha assunto un comportamento instabile a causa dei medicinali che Leocadia e Lorenzo le hanno somministrato di nascosto. Catalina e Adriano hanno deciso di non invitare la parente al ricevimento dei loro bambini. Maria, invece, ha accusato Petra di essere la responsabile della scomunica del sacerdote ma lui ha preso le difese della governante.