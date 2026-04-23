Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che il quadro di Cruz piomberà alla tenuta, suscitando la reazione di tutti i componenti della famiglia Lujan. Martina accuserà un mancamento mentre Curro diversi sensi di colpa nei confronti della zia.

Martina ha un mancamento alla vista del quadro di Cruz

Tutto inizierà quando Curro e Lope (Enrique Fortun) avviseranno Alonso dell'arrivo di un quadro per lui. I due rimarranno senza parole quando il marchese aprirà il pacchetto insieme a Leocadia e Lorenzo.

I due giovani si troveranno di fronte al ritratto di Cruz. Alonso scoprirà che era stata la sua stessa moglie a commissionare il quadro diverso tempo prima del suo arresto per la morte di Jana e del bambino che attendeva. L'uomo ordinerà di mettere il quadro di Cruz in salone dove tutti i componenti della famiglia avranno reazioni diverse. Martina avrà un mancamento di fronte all'immagine della sua zia, credendo che la stia rimproverando per non averla aiutata ad uscire dalla prigione.

Curro accusa dei sensi di colpa verso Cruz

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Curro accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Cruz, in carcere ingiustamente per la morte della sorella. Il valletto confesserà ad Angela di credere che sia stato Lorenzo ad uccidere Jana e non Cruz.

La figlia di Leocadia, a questo punto, ricorderà che la marchesa è la responsabile delle uccisioni di Dolores e Tomas.

Manuel, invece, soffrirà moltissimo per il ritratto della madre, chiedendo a suo padre di spostarlo in un'altra ala della tenuta. L'erede del marchesato ricorderà con dolore il giorno della morte della sua amata Jana e del loro bambino che aveva in grembo. Il giorno dopo, Alonso dirà a Leocadia di aver imballato il quadro e deciso di nasconderlo in soffitta per non provocare altra sofferenza ai suoi famigliari. Questo non potrà essere portato a termine visto che qualcuno taglierà il ritratto in mille pezzi.

Padre Samuel è apparso preoccupato dopo la scomparsa di Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile su Rete 4, Padre Samuel è apparso in ansia per la scomparsa di Petra, cacciata da Catalina dalla tenuta.

Il prelato ha provato a cercarla dovunque per poi essere vinto dai sensi di colpa. Padre Samuel ha confidato di essere stato lui a dire alla curia di aver celebrato un matrimonio in un luogo non consacrata. Maria ha sgranato gli occhi dalla sorpresa. La domestica ha scoperto che il prelato ha optato per la scomunica pur di stare con te. Maria è apparsa preoccupata per Petra, accusata ingiustamente sopratutto da lei.