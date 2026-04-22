Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra qualche mese su Rete 4 svelano che Ricardo deciderà di essere sincero con Pia, rivelandole com'è morta Ana. L'uomo svelerà alla domestica di aver avuto un pesante alterco con sua moglie che ha avuto drammatiche conseguenze.

Pia crede che Ricardo sia implicato nel decesso di Ana

Santos apparirà distrutto in seguito alla morte della madre. Ricardo farà ritorno alla tenuta dopo essere stato informato della tragedia per stare al fianco del ragazzo. Il rapporto dell'uomo con suo figlio diventerà sempre più forte a differenza di quello con Pia, con la quale aveva avuto una storia d'amore.

Proprio la domestica farà una scoperta sull'ex maggiordomo che la lascerà senza parole. La donna inizierà a sospettare che Ricardo sia implicato nel decesso della moglie Ana dopo aver trovato un volantino del luogo in cui lavorava all'interno dei suoi pantaloni. La donna affronterà a muso duro Pellicer, che respingerà al mittente le accuse: “Sono sicuro di non aver nulla a che fare con la morte di Ana. Che mostro pensi sia diventato? Pensi che possa uccidere la madre di mio figlio?".

Ricardo rivela che sua moglie è morta sbattendo la testa

Ma la spiegazione di Ricardo non riuscir a dissipare i dubbi di Pia, che sarà sicura che ci sia qualcosa di strano. La domestica, a questo punto, inizierà a fare alcune domande all'ex maggiordomo che non porteranno a nulla.

La donna crederà che la scelta migliore sia quella di prendere le distanze dal padre di Santos. Proprio in questo momento, Ricardo deciderà di essere sincero con Pia, rivelandole cos'è accaduto ad Ana. L'uomo spiegherà di essersi recato dalla moglie dopo aver scoperto che stava passando un brutto momento: "Ha rifiutato il mio aiuto. Aveva bevuto e non pensava lucidamente. Siamo usciti per strada dove l'ho inseguita. Ha iniziato a insultarmi, a spingermi, ha cercato di colpirmi..." Il padre di Ricardo concluderà con le lacrime agli occhi che Ana è caduta, sbattendo violentemente la testa che ha provocato la sua morte.

Leocadia ha ordinato ad Angela di tornare in Svizzera

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile in Italia, Leocadia ha preso una posizione netta nei confronti di Angela.

La donna ha comunicato a sua figlia che deve tornare subito in Svizzera per riprendere gli studi universitari. Angela si è opposta alla decisione della madre, dichiarando chiaramente le ragioni del suo rifiuto. Leocadia, intanto, ha visto la figlia insieme a Curro, andando su tutte le furie. La donna ha chiesto ad Alonso di parlare col figlio e di convincerlo a lasciare in pace Angela.