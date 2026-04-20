Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Ricardo vorrà scoprire il motivo per il quale suo figlio Santos sostiene che Pia sia cattiva. L'uomo affronterà la domestica, scoprendo che in passato aveva compiuto un delitto.

Santos dice a Ricardo che Pia è una persona cattiva

Santos ritornerà alla tenuta dove riuscirà a farsi riassumere come valletto grazie all'aiuto di Ricardo e Pia che metteranno una buona parola con il nuovo capo-maggiordomo Cristobal. Il ragazzo confiderà a suo padre di aver capito che sua madre Ana voleva solo utilizzarlo per fargli del male.

Ricardo accetterà le scuse del primogenito, facendogli presente che ascolterà cos'è accaduto ad Ana quando se la sentirà. Santos ribadirà di non voler accettare Pia come ipotetica matrigna, sostenendo che sia una persona cattiva. Ricardo rimarrà male di fronte alla posizione del figlio nei confronti di Pia, della quale è ancora innamorato. L'uomo inizierà ad indagare sui motivi dell'astio che Santos nutre per la domestica.

Pia dice a Ricardo di aver ucciso il barone Juan

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Santos si dimostrerà irremovibile e Ricardo non avrà altra scelta che mettere Pia con le spalle al muro. La domestica sceglierà di essere sincera confessando di aver ucciso tempo prima il barone Juan e di aver fatto passare l'omicidio come un incidente d'auto.

Pia inoltre racconterà di essere stata spesso violentata dal barone dal quale è nato suo figlio Diego. Ricardo si schiererà dalla parte di Pia. Il rapporto tra i due diventerà sempre più forte dopo la brusca rottura innescata dal ritorno di Ana.

Lisandro è apparso preoccupato per Adriano

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile sui teleschermi di Rete 4, Catalina ha mandato i figli a dormire in camera con Emilia per far riposare il marito ancora convalescente. Per la marchesina non è stato semplice allontanarsi dai neonati sopratutto dopo lo spavento causato da Eugenia. Intanto Lisandro ha cambiato atteggiamento nei confronti del mezzadro che gli ha salvato la vita nel corso del battesimo di Rafaela e Andres.

Il duca si è preoccupato per la salute di Adriano, chiedendo costanti aggiornamenti.

Catalina, invece, ha cacciato Petra dopo aver scoperto che ha denunciato Samuel alla curia. La donna ha dato credito alla versione di Maria e dei domestici, convinti che sia stata la governante a mettere il prelato nei guai. Samuel si è preoccupato per Petra, sentendosi in colpa per quello che l'è successo. Petra è stata costretta a lasciare la tenuta, tanto da far perdere le proprie tracce. Il sacerdote ha cercato di rimediare alla situazione, scontrandosi con un'amara realtà.