Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Tono rimarrà colpito dal fascino di Enora, che dimostrerà di avere la sua stessa passione per l'aeronautica. L'operaio aiuterà la ragazza quando Manuel minaccerà di licenziarla alla guardia civile.

Manuel scopre che Enora si introduce di nascosto nel suo hangar

Manuel e Tono entreranno in possesso di un biglietto in cui una figura misteriosa li ordinerà di produrre tre motori aerei. I due uomini inoltre noteranno che qualcuno entra ogni notte nella loro officina per visionare i progetti.

L'erede del marchesato inizierà a sospettare che sia finito in un caso di spionaggio industriale. Manuel troverà la soluzione ai suoi sospetti nel corso di una festa organizzata da Lisandro per l'investitura di Catalina e Adriano a conti. Una ragazza di nome Enora informerà il figlio di Alonso di essere colei che si introduce nel suo hangar in quanto intenzionata ad aiutarlo a produrre gli aerei, sua grande passione.

Tono rimane affascinato da Enora

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Manuel chiamerà Enora al suo hangar. La ragazza apparirà al settimo cielo iniziando a pensare che l'erede del marchesato abbia intenzione di assumerla. L'entusiasmo della ragazza verrà meno quando Manuel la rimprovererà per essersi introdotta nella sua officina nel cuore della notte.

Il figlio di Alonso ordinerà ad Enora di non farsi più vedere altrimenti non esiterà a denunciarla alla guardia civile.

Tono, a questo punto, correrà in aiuto della ragazza, della quale rimarrà molto colpito. L'operaio si renderà conto che Enora ha grandi capacità nella realizzazione dei motori e per questo le chiederà di aiutarlo ogni volta che Manuel non sarà nell'hangar. Il patto verrà presto scoperto dall'erede del marchesato, il quale noterà che la nuova arrivata ha dato degli importanti consigli a Tono per risolvere alcune problematiche sorte nei motori. Il ragazzo darà una seconda possibilità alla ragazza, chiedendole di unirsi alla sua squadra. Enora accetterà con entusiasmo l'offerta, dicendo a Manuel che sarebbe disposta a lavorare anche gratis visto che ha realizzato il suo sogno ovvero lavorare con gli aerei.

Lisandro è diventato il padrino dei gemelli di Adriano e Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile in Italia, Adriano e Catalina hanno accettato che Lisandro diventasse il padrino dei loro gemelli. Eugenia, invece, ha dimostrato di avere sempre più problemi di natura mentale. Il piano di Leocadia e Lorenzo per far impazzire la donna con del laudano ha avuto l'esito sperato.