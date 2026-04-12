Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un segreto taciuto per troppo tempo, che verrà a galla. Nelle puntate prossimamente in onda su Rete 4, Curro sarà travolto da una confessione inaspettata. Il giovane, già provato dalla rottura con Angela , si troverà davanti alla rivelazione più dolorosa della sua vita: Pia gli confesserà di aver ucciso il barone de Linaja, suo nonno. Una verità che riaprirà una ferita antica e che getterà nuova luce su un crimine rimasto nell’ombra per anni, anche perché è bene ricordare, anche Jana è stata coinvolta da Pia nell'omicidio del padre di Cruz.

La confessione di Pia: il barone non è morto per un incidente

Secondo le anticipazioni spagnole, Pia sarà al centro di una storyline carica di tensione e segreti che emergono nel momento meno opportuno . Proprio in questo clima, la donna troverà il coraggio di dire a Curro ciò che ha taciuto per troppo tempo: è stata lei a uccidere il barone de Linaja. Il barone, padre di Cruz ed Eugenia e nonno di Curro, era un uomo violento e temuto. Va anche ricordato che Pia lo aveva ucciso per difendere sé stessa e Teresa, dopo anni di abusi e dopo che da quelle violenze era nato il piccolo Diego. Jana, inoltre, aveva anche aiutato Pia a sbarazzarsi del corpo dell'uomo, fingendo un incidente automobilistico, un dettaglio che rende la verità ancora più devastante per il ragazzo.

Curro, già emotivamente fragile, resterà annientato dalla confessione: la figura del nonno, già controversa, si sgretolerà definitivamente.

Curro dovrà affrontare il peso della verità mentre Maria vuole lasciare La Promessa

La rivelazione arriverà in un momento già complicato per Curro: la sua relazione con Angela è appena crollata sotto il peso della sfiducia e delle manipolazioni di Lorenzo e Leocadia . Mentre Curro affronta la verità sulla morte del barone, nel palazzo accadrà di tutto. Maria confermerà la sua decisione di lasciare La Promessa, sentendosi giudicata per la gravidanza. Julieta scoprirà la manipolazione di Ciro e si scontrerà con Manuel, mentre Ricardo continuerà a difendersi dalle accuse di Pia, che crederà ormai certo che sia stato lui a uccidere sua moglie Ana. Martina, invece, sarà sotto pressione per la sua reputazione, mentre il Patronato valuterà la sua espulsione.