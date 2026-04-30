La Rai ha notificato un richiamo formale a Sigfrido Ranucci, noto conduttore del programma di inchiesta “Report”, a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione televisiva ‘Che Tempo Che Fa’. L'intervento del giornalista, avvenuto domenica 26 aprile 2026, riguardava il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La direzione aziendale ha sottolineato la necessità di mantenere la correttezza istituzionale nel confronto pubblico, richiamando i principi di equilibrio, imparzialità e rispetto che regolano l'attività degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo.

La vicenda ha avuto origine dal giudizio critico espresso da Ranucci nei confronti del ministro Nordio. La replica della Rai si è concretizzata con una comunicazione inviata lunedì 27 aprile, nella quale si evidenzia la responsabilità del giornalista nel difendere la libertà d’informazione senza sconfinare nella mancanza di rispetto verso i rappresentanti istituzionali. Ranucci ha commentato pubblicamente la decisione dell'azienda, affermando con fermezza: “Non temo Nordio né la lettera di richiamo, il mio comportamento è stato rispettoso e in linea con la deontologia”. Al momento, non sarebbero previsti ulteriori provvedimenti disciplinari oltre al richiamo scritto.

Il richiamo della Rai e la replica del giornalista

Attraverso la propria segreteria generale e la direzione delle risorse umane, la Rai ha inteso ribadire l’importanza del rispetto reciproco tra i giornalisti e le istituzioni. La comunicazione ha fatto riferimento alle linee guida interne, invitando formalmente Sigfrido Ranucci a un comportamento pienamente conforme ai principi aziendali. Nella missiva, l’azienda ha inoltre ricordato il valore fondamentale della pluralità di opinione e l’imperativo di tutelare l’immagine della Rai in quanto servizio pubblico.

Lo stesso Ranucci, in dichiarazioni pubbliche riprese dagli organi di stampa, ha chiarito di aver agito sempre nel pieno rispetto delle regole, “senza alcuna intenzione offensiva verso il ministro Nordio”.

Il giornalista ha ribadito la volontà di difendere la propria integrità professionale, enfatizzando l’importanza dell’autonomia della stampa e della tutela di coloro che si dedicano all'informazione investigativa.

Report: giornalismo investigativo e servizio pubblico

Sigfrido Ranucci è il volto di punta di “Report”, storico programma di giornalismo investigativo in onda su Rai 3. La trasmissione è riconosciuta per le sue inchieste approfondite su temi di grande attualità politica, giudiziaria ed economica. Nel corso degli anni, “Report” si è affermato come uno dei principali spazi per l’informazione indipendente nel panorama televisivo nazionale, spesso al centro di dibattiti per la sua capacità di sollevare questioni controverse e di rilevante interesse pubblico.

La vicenda del richiamo si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra autonomia editoriale e le relazioni tra giornalismo e istituzioni all'interno dei media pubblici. La Rai, fondata nel 1954 come azienda radiotelevisiva pubblica italiana, ha tra i suoi compiti istituzionali la garanzia della pluralità di opinione e il rispetto delle istituzioni, come stabilito dalla Carta dei servizi e dal contratto di servizio con lo Stato. In questo contesto, programmi come “Report” rappresentano una componente essenziale nella funzione di servizio pubblico, assicurando un’informazione approfondita e indipendente su temi di collettivo interesse.