L'attrice Lisa Kudrow, celebre per il ruolo di Phoebe Buffay nella sitcom Friends, ha recentemente offerto uno sguardo inedito sulle dinamiche di produzione della serie. Durante un'intervista nel podcast "Dinner's on Me" di Jesse Tyler Ferguson, Kudrow ha descritto il rapporto tra il cast e gli autori come "brutale" nei giudizi espressi agli interpreti.

Kudrow ha rivelato che il confronto con gli autori non era sempre agevole, specialmente per i feedback e le correzioni durante le prove. Ha dichiarato: "Non ho idea di come sia per gli altri, ma noi eravamo attorno a una tavola per leggere e ci veniva detto cosa non andava nelle nostre performance.

Per alcuni era davvero difficile". Le dichiarazioni sono state diffuse il 27 aprile 2026. Friends, creata da Marta Kauffman e David Crane, è andata in onda per dieci stagioni (1994-2004), diventando un fenomeno globale e lanciando le carriere dei sei protagonisti.

Il clima sul set e le dinamiche creative

L'attrice ha raccontato che, durante le letture a tavolino, i giudizi degli autori erano molto espliciti e diretti, causando disagio anche ad attori esperti. "Era spietato sentirsi dire davanti a tutti quale battuta non funzionava o quale scena doveva essere modificata direttamente sulla base delle nostre interpretazioni", ha aggiunto. Questo metodo, pur generando una forte pressione psicologica, ha favorito un confronto continuo, contribuendo al successo della serie.

Altri membri del cast hanno confermato l'impegno e la partecipazione attiva, evidenziando un ambiente collaborativo ma esigente.

L'eredità duratura di Friends

A oltre vent'anni dalla sua conclusione, Friends mantiene una straordinaria popolarità, continuando a essere trasmesso globalmente e a influenzare nuove generazioni. Milioni di spettatori la seguono via streaming e repliche. Il sestetto ha ricordato l'unicità dell'esperienza e la solidità dei legami. L'eredità di Friends, come sottolineato da Lisa Kudrow, va oltre i record di ascolto, fungendo da modello per le sitcom successive e per il lavoro negli ensemble televisivi. Ha plasmato le carriere dei protagonisti, icone pop, e suscita costante interesse critico.