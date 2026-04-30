Debutta sugli schermi italiani "Lola in Crociera", la nuova serie animata internazionale pensata per il pubblico prescolare e dei bambini. L'appuntamento è fissato a partire dal 4 maggio su DeAJunior, il canale di De Agostini Editore dedicato ai più piccoli, disponibile su Sky al canale 605. Le avventure di Lola saranno trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 16, offrendo un nuovo e coinvolgente momento di intrattenimento educativo.

La serie ha ricevuto la sua anteprima nazionale il 3 maggio in occasione del Comicon Napoli, un evento di rilievo per gli appassionati di animazione.

Questa presentazione ha sottolineato l'importanza del progetto come proposta significativa per l'intrattenimento familiare, combinando divertimento e apprendimento attraverso il viaggio.

Al centro della narrazione vi è Lola, una bambina vivace, curiosa e intraprendente, che esplora il mondo a bordo di una grande nave da crociera, la Eloise, in compagnia della sua nonna Agata. Insieme, le due protagoniste si immergono in una serie di avventure che le portano alla scoperta di luoghi affascinanti, storie inedite e culture diverse, promuovendo valori di amicizia e inclusione.

"Lola in Crociera" è il frutto di una coproduzione internazionale che vede la collaborazione di Tile Storytellers e DigitalComoedia, con la partecipazione di Mondo Tv, responsabile anche della distribuzione globale della serie.

Il progetto si distingue per essere stato ideato e sviluppato da un team creativo e produttivo interamente napoletano. Tra i produttori figurano Guido Bozzelli, Giovanni Parisi, Giovanni Calvino e Stefania Iannella, mentre la regia è stata curata da Nicola Barile, Marco Tramontano e Marco Perrella. Questa sinergia evidenzia il talento e il "saper fare" dell'animazione italiana in un contesto internazionale.

Le tappe del viaggio: avventure e scoperte culturali

Ogni episodio di "Lola in Crociera" si configura come una storia originale, che vede Lola e nonna Agata impegnate in esperienze uniche. La nave Eloise fa scalo in diverse città europee, tra cui Napoli, Cannes, Marsiglia e Barcellona, fornendo lo sfondo per continue avventure educative e stimolanti.

Le vicende narrate spaziano dalla preparazione di una tradizionale pizza napoletana, con l'aiuto della simpatica scimmietta Gina, al salvataggio di un cucciolo di balena in mare aperto, dimostrando l'impegno di Lola per la natura e gli animali.

Tra le altre avventure, Lola si cimenta nella produzione di un film a Cannes, la celebre patria del cinema, e partecipa a esibizioni circensi e concerti improvvisati a Barcellona. Questi episodi non solo divertono, ma offrono anche spunti per la valorizzazione delle diversità culturali e il rispetto per l'ambiente. Oltre a Lola e nonna Agata, il cast di personaggi ricorrenti include la già menzionata scimmietta Gina, il naturalista Jonas e il capitano Vikram, ognuno dei quali contribuisce con un ruolo educativo o comico, arricchendo la narrazione e i messaggi veicolati dalla serie.

L'impronta napoletana e la risonanza internazionale

Il legame di "Lola in Crociera" con il territorio di Napoli è un elemento distintivo del progetto. La scelta di un team partenopeo per la concezione e lo sviluppo creativo testimonia la volontà di promuovere le eccellenze locali nel panorama dell'animazione globale. L'ambientazione delle storie tra le città del Mediterraneo, con un focus su tradizioni e culture europee, arricchisce la narrazione di elementi identitari e offre ai giovani spettatori uno sguardo autentico sul mondo attraverso gli occhi di una bambina e della sua nonna, figure centrali nell'immaginario familiare.

La presentazione ufficiale al Comicon Napoli ha ulteriormente rafforzato il legame della serie con la sua origine.

"Lola in Crociera" si propone come un esempio virtuoso di collaborazione tra la creatività locale e i circuiti internazionali, offrendo un prodotto di alta qualità che mira a combinare efficacemente il divertimento con la scoperta educativa, rendendola una proposta imperdibile per il pubblico dei più piccoli e le loro famiglie.