La sesta stagione di Mare Fuori, l'acclamata serie ambientata nell’Istituto Penale Minorile di Napoli, è pronta a debuttare in prima serata su Rai2 a partire dal 29 aprile. Dopo alcuni rinvii rispetto alla data inizialmente prevista, l'attesissimo capitolo torna con nuovi episodi che promettono di approfondire le storie dei giovani detenuti e le complesse dinamiche tra i personaggi principali. La messa in onda in chiaro segue la pubblicazione anticipata su RaiPlay, confermando la strategia di doppia distribuzione già sperimentata con successo nelle stagioni precedenti.

La trama: tra redenzione e nuove dinamiche

Al centro della narrazione rimane Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, che dovrà affrontare complessi conflitti familiari e la difficile ricerca di redenzione. La sesta stagione introduce tre nuove sorelle tra le detenute, destinate a sconvolgere gli equilibri dell’IPM con le loro ambizioni e sete di potere. Il loro arrivo alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta per alcune delle giovani. Tra i nuovi personaggi spicca Stella, interpretata da Virginia Bocelli – figlia del celebre tenore Andrea Bocelli – una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile, e una giovane detenuta straniera dal passato misterioso.

Le vicende si intrecceranno tra vendette incrociate, nuove alleanze e la costante tensione tra il desiderio di cambiamento e le ineludibili pressioni dell’ambiente criminale di origine.

Anticipazioni e il cast completo

I primi due episodi, intitolati ‘La legge del più forte’ e ‘Una colpa da espiare’, vedranno i protagonisti affrontare nuove sfide. Simone e Carmela si incontreranno in ospedale dopo un grave evento che coinvolge Rosa e Tommaso, mentre all’interno dell’IPM l’arrivo delle nuove detenute genererà sospetti e tensioni. Parallelamente, altri personaggi come Cucciolo, Micciarella, Dobermann, Alina e Pino saranno alle prese con problemi personali e relazionali che metteranno alla prova i loro legami.

Il cast conferma la presenza di volti noti come Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Salahudin Tidjani Imrana, Artem e Yeva Sai, oltre alle new entry già menzionate, tra cui Maria Esposito e Virginia Bocelli.

Programmazione e l'attesa per la serie

La messa in onda su Rai2 prevede un totale di sei appuntamenti in prima serata, con la puntata finale fissata per il 3 giugno. La serie, nata da un’idea di Cristiana Farina e Maurizio Careddu, che firmano anche il soggetto originale, e diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano, continua a riscuotere un enorme successo grazie alla sua capacità di raccontare storie di crescita, riscatto e difficili scelte personali.

L’attesa per i nuovi episodi è particolarmente alta, alimentata anche dalla presenza di volti noti e dall'introduzione di nuovi personaggi che promettono di arricchire ulteriormente la trama con inediti intrecci e colpi di scena.