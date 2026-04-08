Debutta in esclusiva su Hbo Max Italia la nuova serie ‘In utero’, creata da Margaret Mazzantini. Ambientata a Barcellona, la produzione si addentra nel complesso universo di una clinica di fecondazione assistita, dove le esistenze di pazienti e operatori si intrecciano in un racconto profondo e corale. La regia è affidata a Maria Sole Tognazzi, che ne cura anche la direzione artistica, mentre Nicola Sorcinelli dirige gli ultimi quattro episodi. Un cast d’eccezione, guidato da Sergio Castellitto, Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony, dà vita a storie di speranza e vulnerabilità.

Storie di vita e desiderio di genitorialità

La serie si articola in otto episodi, disponibili settimanalmente ogni venerdì, e pone al centro della narrazione figure chiave all'interno della clinica ‘Creatividad’. Ruggero, il ginecologo fondatore della struttura, è interpretato da Sergio Castellitto. Accanto a lui, Alessio Fiorenza veste i panni di Angelo, un giovane e talentoso biologo trans. Il quadro si completa con Teresa (Maria Pia Calzone), brillante amministratrice e co-fondatrice della clinica, e Dora (Thony), la nuova patient assistant. Attraverso le loro vicende professionali e personali, la serie esplora le complesse dinamiche umane che emergono dal desiderio di genitorialità. Ogni episodio porta alla luce le storie di individui e coppie di differente orientamento sessuale e romantico, o single, tutti accomunati dalla stessa profonda aspirazione: quella di avere un figlio.

Vengono così messe in evidenza le sfide, le paure e le profonde domande che accompagnano il percorso della fecondazione assistita, offrendo uno sguardo autentico e realistico su un tema spesso poco esplorato e ricco di sfumature.

Un cast corale e una produzione di rilievo

‘In utero’ è il frutto della collaborazione tra Cattleya – parte di Itv Studios – e Paramount Television International Studios. Oltre ai quattro protagonisti principali, la serie vanta un ricco ensemble di talenti che arricchisce ulteriormente la narrazione. Tra gli interpreti figurano Camille Dugay, Michela De Rossi, Valentina Romani, Andrea Lattanzi, Ivana Lotito, Marianna Fontana, Romana Maggiora Vergano, Maya Sansa, Donatella Finocchiaro, Fabrizio Ferracane, Fabrizio Falco, Denise Capezza, Francesco Colella, Sara Drago, Enrico Borello, Daniele Parisi e Astrid Casali.

La sceneggiatura, elemento cruciale per la profondità dei temi trattati, è stata curata da Enrico Audenino, che ricopre anche il ruolo di head writer, insieme a Teresa Gelli e Vanessa Picciarelli. La serie si distingue per la sua capacità di affrontare argomenti delicati con una narrazione inclusiva e una prospettiva inedita sulle dinamiche della fertilità e della genitorialità, invitando il pubblico a riflettere su scelte difficili, limiti biologici e la forza del desiderio umano.