Durante una recente puntata di ‘Domenica In’, Marina Peroni, commossa moglie del compianto Sandro Giacobbe, ha offerto un toccante ricordo del marito. Il celebre cantautore è scomparso a dicembre dello scorso anno dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. Nel corso della trasmissione, Peroni ha ripercorso con dettaglio gli ultimi mesi di vita dell'artista, ponendo particolare enfasi sull'ultimo concerto da lui tenuto il 21 ottobre. Giacobbe, figura iconica della musica italiana, noto per la sua prolifica carriera e la sua incrollabile determinazione, scelse di salire sul palco nonostante le evidenti difficoltà legate al suo stato di salute, dimostrando una forza d'animo straordinaria.

L'ultimo concerto: coraggio e consapevolezza

Marina Peroni ha rivelato che Sandro Giacobbe era pienamente e lucidamente consapevole della gravità della sua condizione. Nonostante questa consapevolezza, il cantautore preferiva non affrontare apertamente l'argomento con i medici, mantenendo un atteggiamento riservato ma fermo. La moglie ha raccontato di aver tentato, con affetto e preoccupazione, di convincerlo a posticipare l'esibizione, temendo giustamente per il suo benessere. Tuttavia, Giacobbe ha insistito con fermezza per esibirsi, spinto da una profonda passione per la musica e per il suo pubblico. Pochi minuti prima di salire sul palco, l’artista ha accusato un malore, ma ciò non gli ha impedito di portare a termine il concerto con una performance che la moglie ha definito "strepitosa".

Questa testimonianza di Marina Peroni ha messo in luce non solo il legame profondo che univa la coppia, ma anche la determinazione incrollabile dell'artista a non rinunciare alla sua arte fino all'ultimo respiro.

Sandro Giacobbe: una vita per la musica

La scomparsa di Sandro Giacobbe, avvenuta all'età di settantasei anni a causa di un tumore alla prostata, ha lasciato un vuoto significativo nel panorama musicale italiano. La sua lunga e brillante carriera, iniziata negli anni Settanta, è stata costellata di successi che lo hanno reso un punto di riferimento per la musica leggera nazionale. Originario della Liguria, Giacobbe ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua voce inconfondibile e le sue melodie indimenticabili.

Il racconto commosso della moglie a ‘Domenica In’ ha offerto un'occasione preziosa per ricordare non solo l'artista di grande talento, ma anche l'uomo che ha affrontato la malattia con ammirevole coraggio e dignità. L'eredità musicale di Sandro Giacobbe continua a vivere attraverso i suoi brani, che rimangono un patrimonio culturale, e nel ricordo affettuoso di tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato per la sua arte e la sua umanità.