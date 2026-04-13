La terza e ultima stagione de ‘La legge di Lidia Poët’, con protagonista Matilda De Angelis, sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 aprile. La serie, che ha trasformato una figura storica in un’icona contemporanea, si conclude con sei nuovi episodi, chiudendo un percorso narrativo che ha conquistato pubblico e critica ben oltre i confini italiani. Creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, e diretta da Letizia Lamartire, Pippo Mezzapesa e Jacopo Bonvicini, la produzione promette di approfondire temi di grande attualità, come il femminismo e l’emancipazione femminile.

Temi e riflessioni nella stagione conclusiva de ‘La legge di Lidia Poët 3’

Durante la presentazione a Roma, Matilda De Angelis ha evidenziato come la serie affronti questioni ancora oggi incredibilmente pertinenti, nonostante l’ambientazione ottocentesca. L’attrice ha posto l’accento sulla complessità della legittima difesa, un diritto la cui validità in tribunale resta difficile da affermare anche ai giorni nostri. La stagione finale si apre con una profonda riflessione sul ruolo delle donne e sulle intrinseche contraddizioni del loro cammino verso l’emancipazione. Lidia Poët, infatti, è mostrata mentre insegna a giovani studentesse universitarie, un contesto tutt’altro che comune per l’epoca.

Una domanda cruciale, posta da una di queste ragazze sulla dipendenza di Lidia da un uomo per l’esercizio della sua professione, innesca un dibattito significativo sulle dinamiche di genere e sull’importanza di una visione del femminismo che sia realmente inclusiva e collettiva.

Cast, ambientazioni e successo internazionale della serie

Accanto a Matilda De Angelis, il cast vede il ritorno di volti noti come Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino. A questa stagione finale si uniscono anche Liliana Bottone e Ninni Bruschetta, arricchendo ulteriormente l’ensemble. La serie è ambientata nella Torino post-unitaria, e le riprese si sono svolte prevalentemente in Piemonte, con il capoluogo sabaudo come fulcro principale.

Numerose località della regione hanno fatto da set naturali, tra cui Perrero, Stupinigi, La Mandria, Gassino Torinese, Sciolze e il Castello di Racconigi. Per la prima volta, la produzione ha lavorato anche a Roma. La fedele ricreazione dell’atmosfera storica, attraverso scenografie e costumi d’epoca, rappresenta uno dei punti di forza della serie. Il produttore Matteo Rovere ha sottolineato il sorprendente impatto della prima stagione e la capacità della narrazione di veicolare valori universali. Anche Sara Polese di Netflix ha evidenziato la dimensione internazionale del progetto, che ha contribuito a dare visibilità a un personaggio storico poco conosciuto, specialmente alle nuove generazioni, grazie anche agli elevati standard produttivi e recitativi.

Matilda De Angelis: la protagonista de ‘La legge di Lidia Poët’

Matilda De Angelis, attrice bolognese di riconosciuto talento, si conferma protagonista indiscussa di questa serie. Nota per la sua versatilità, ha saputo interpretare ruoli di rilievo sia nel panorama cinematografico che televisivo. Le sue performance in produzioni di successo, tra cui ‘The Undoing’ e, appunto, ‘La legge di Lidia Poët’, le hanno permesso di consolidare la sua presenza e il suo apprezzamento a livello internazionale, contribuendo in modo significativo al successo e alla risonanza della serie Netflix.