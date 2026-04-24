Carmen Russo ha accettato le scuse di Luciana Littizzetto, giunte a distanza di tredici anni da alcune battute pronunciate dalla comica durante una puntata di ‘Che tempo che fa’. All’epoca, l’ironia di Littizzetto si era concentrata sulla gravidanza assistita che aveva permesso a Carmen Russo di diventare madre di Maria all’età di cinquantatré anni. Le affermazioni della comica, che aveva scherzato sulla scelta di affidarsi alla scienza anziché al marito e sulla presunta freschezza delle “uova”, avevano generato un certo dibattito pubblico.

Le scuse di Luciana Littizzetto e la reazione di Carmen Russo

Ospite nello studio di ‘La volta buona’, programma di Raiuno, Carmen Russo ha commentato il gesto di Luciana Littizzetto, la quale ha riconosciuto pubblicamente di aver “esagerato” con quella gag e ha presentato le sue scuse. La showgirl ha accolto positivamente il pentimento, dichiarando: “Meglio tardi che mai”. Russo ha spiegato che, pur non avendo dato particolare peso alle parole della comica nel momento in cui furono pronunciate – poiché era felicissima della gravidanza – oggi apprezza il fatto che, dopo così tanti anni, sia arrivato un segnale di attenzione e riconoscimento. Ha inoltre sottolineato che “una battuta del genere, con superficialità, non fa piacere da donna a donna”, ma ha voluto chiudere il caso affermando: “Mi fa piacere che lei, dopo 13 anni, si sia ricordata e abbia chiesto scusa.

Sono contenta”.

Il contesto delle battute e il rammarico della comica

La vicenda risale a un intervento di Luciana Littizzetto nel noto programma televisivo condotto da Fabio Fazio, dove la comica aveva affrontato con la sua caratteristica ironia il delicato tema della maternità in età avanzata. A distanza di oltre un decennio, Littizzetto ha espresso il proprio rammarico per quella specifica gag, ammettendo di aver superato i limiti e riconoscendo che avrebbe potuto evitare certi toni. Carmen Russo, dal canto suo, ha sempre ribadito di aver vissuto la sua esperienza di gravidanza con grande serenità e immensa felicità, senza lasciarsi influenzare dalle critiche o dalle battute. Tuttavia, ha accolto con favore le scuse tardive, considerandole un gesto significativo.

Carmen Russo: carriera e maternità

Carmen Russo è una figura ben nota nel panorama televisivo e dello spettacolo italiano, apprezzata come showgirl, ballerina e attrice. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, diventando un volto familiare e amato dal pubblico. La sua scelta di affrontare la maternità in età adulta, avvenuta a cinquantatré anni, ha spesso acceso il dibattito pubblico, ma Russo ha sempre affrontato il tema con grande serenità, determinazione e orgoglio, difendendo la sua decisione e la sua famiglia.