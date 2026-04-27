Il biopic ‘Michael’, dedicato alla vita della leggendaria popstar Michael Jackson, ha dominato il box office italiano nel fine settimana compreso tra il 23 e il 26 aprile. Il film ha registrato un incasso di 5.311.687 euro in 650 sale cinematografiche, raggiungendo un totale complessivo di 6.416.101 euro dal suo debutto il 22 aprile. Questo risultato ha contribuito a un fine settimana eccezionale per il cinema italiano, con un incasso totale di 7.866.319 euro e 994.823 spettatori complessivi.

Il successo di ‘Michael’ e la ripresa del cinema

L’uscita di ‘Michael’ ha agito da motore trainante per il box office nazionale, evidenziando un notevole incremento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 55% rispetto al weekend precedente.

Il successo del biopic si inserisce in un quadro di crescita generale per il settore: il box office italiano ha raggiunto i 38.593.502 euro, segnando un aumento del 29% sul 2025 e del 51% sul 2024. Nella classifica, dopo ‘Michael’, si posiziona ‘Super Mario Galaxy’ con 511.088 euro nel weekend e un totale di 13.502.804 euro dall’1 aprile, seguito dall’horror ‘Lee Cronin – La mummia’ che ha raggiunto 1.343.055 euro complessivi.

‘Michael’: un fenomeno globale tra incassi e critica

Il trionfo di ‘Michael’ non si è limitato al mercato italiano. A livello internazionale, il film ha esordito con un incasso di 97 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, superando le previsioni degli studios.

Globalmente, il biopic ha incassato oltre 217 milioni di dollari. Nonostante l’enorme successo commerciale, la pellicola ha ricevuto recensioni prevalentemente negative dalla critica, che ha evidenziato come la narrazione tenda a eludere alcuni aspetti controversi della vita di Jackson, offrendo una rappresentazione più semplificata e unidimensionale del personaggio.

Altri film in evidenza e la presenza italiana

Oltre al biopic di Michael Jackson, la top ten italiana ha visto altri titoli degni di nota. Tra questi, ‘The Drama – Un segreto è per sempre’ ha quasi raggiunto i cinque milioni di euro. Da segnalare anche la riedizione di ‘Porco Rosso’ di Hayao Miyazaki, proiettata unicamente il 25 aprile, che ha incassato 179.600 euro. L’unica produzione italiana tra i primi dieci è stata ‘Che Dio perdona a tutti’ di Pif, che ha totalizzato 1.630.029 euro dal 2 aprile.