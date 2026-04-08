Martedì 7 aprile è tornato su Rai2 Belve e tra gli ospiti c'è stata Zeudi Di Palma. Terminata l'intervista, su X la giornalista Monica Setta ha "bocciato" la prima ospitata della ragazza, ma la madre dell'Miss Italia è immediatamente intervenuta per difendere sua figlia: "Una donna adulta che nutre disprezzo e odio verso una giovane donna certamente non si onora".

Botta e risposta tra la madre di Zeudi e Monica Setta

Su X, Monica Setta ha espresso un parere sulla prima intervista di Zeudi Di Palma a Belve e ha spiegato che a primo impatto per lei è stato un grande "no".

Tuttavia la giornalista e conduttrice Rai ha precisato che avrebbe rivisto l'intervista. Critica che a quanto pare non è piaciuta alla madre della 24enne e quindi ha così commentato al post di Setta: "Una donna adulta che nutre disprezzo e odio verso una giovane donna certamente non si onora". Dal canto suo la giornalista ha immediatamente replicato alle insinuazioni fatte sul suo conto precisando di non aver fatto alcun commento negativo, ma di essere poco convinta sull'intervista di Zeudi. Sulla base di quanto dichiarato la giornalista ha concluso con una stoccata: "È lecito o non si può nemmeno nominare la persona?".

Belve: Di Palma divide i telespettatori

C'era grande attesa per l'ospitata di Zeudi Di Palma a Belve.

Tra i vari utenti c'è chi si è detto entusiasta per le dichiarazioni rilasciate dalla loro beniamina e chi invece ha criticato la 24enne sostenendo che sia stata impacciata per tutto il tempo. Un utente ha affermato: "Non ha aggiunto nulla di nuovo a ciò che già sapevamo". Un utente ha ironizzato: "Come ha osato Monica bocciare l'intervista di sua maestà Zeudi?". Un altro ha invece domandato: "Quindi la Setta ha bocciato Zeudi perché avrebbe più volte rifiutato di andare ospite nei suoi programmi?". Un ulteriore utente ha affermato: "Trovo che non ci sia nulla di male nel dire che un'intervista non sia piaciuta". "Da quando è finito il Grande Fratello non è cambiato nulla. Le fan di Zeudi continuano a prendere di mira tutti coloro che fanno un commentato negativo sulla loro beniamina, assurdo", ha concluso un utente.