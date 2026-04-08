La serata televisiva ha visto trionfare la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1, che si è aggiudicata il prime time con un notevole risultato di 2.807.000 spettatori e il 16% di share. Questo dato conferma ancora una volta la straordinaria capacità della fiction di attrarre un vasto pubblico, mantenendo un forte appeal anche con episodi già trasmessi.

Sul secondo gradino del podio si è posizionato il ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, che ha registrato 2.020.000 spettatori e un share del 16,5%. È importante notare che quest'ultimo dato è stato influenzato dalla lunga durata del programma, protrattosi fino all’1:15 di notte.

Nonostante una lieve flessione dello share rispetto alla puntata precedente, il reality condotto da Ilary Blasi ha mantenuto una platea stabile, superando i due milioni di telespettatori.

La concorrenza con la fortissima fiction di Rai1 e una platea televisiva complessivamente più ampia hanno caratterizzato la serata, ma il ‘Grande Fratello Vip’ ha comunque confermato la sua presenza tra i principali appuntamenti del martedì sera. Il risultato si è rivelato superiore anche a quello registrato dalla settima puntata del ‘Gf Nip’ di Simona Ventura, che in passato si era fermato a 1.893.000 spettatori con il 14,7% di share.

Gli altri protagonisti della serata televisiva

La serata ha offerto anche altri spunti interessanti in termini di ascolti tv.

Su La7, ‘DiMartedì’ ha ottenuto un ottimo risultato, raccogliendo 1.776.000 spettatori e l’11,1% di share, posizionando la rete come terza nella fascia di prime time. L’esordio del nuovo ciclo di ‘Belve’ su Rai2 ha catturato l'attenzione di 1.349.000 spettatori, raggiungendo l’8,8% di share.

Tra gli altri programmi, ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia1 ha totalizzato 789.000 spettatori con il 6,9% di share, mentre ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 ha registrato 598.000 spettatori e il 5% di share. Sul Nove, ‘Only Fun – Comico Show’ ha intrattenuto 538.000 spettatori (3,1% di share), seguito da ‘FarWest’ su Rai3 con 447.000 spettatori (2,9% di share) e ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8, che ha chiuso con 276.000 spettatori e l’1,9% di share.

Il duello nell'access prime time

Nella fascia dell'access prime time, si è assistito a un serrato testa a testa tra due colossi. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 4.815.000 spettatori con il 22,6% di share, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha seguito da vicino con 4.750.000 spettatori e il 22,3% di share. Precedentemente, ‘Cinque Minuti’ aveva aperto la serata con 4.207.000 spettatori e il 21,5% di share.

In una serata caratterizzata da una grande attenzione per le notizie provenienti dal Medio Oriente, anche ‘Otto e Mezzo’ su La7 ha beneficiato di un ottimo riscontro, ottenendo 2.129.000 spettatori e il 10,1% di share, a testimonianza dell'interesse del pubblico per l'attualità e l'informazione approfondita.