La replica dell’episodio ‘Par condicio’ della celebre serie ‘Il Commissario Montalbano’ ha dominato la prima serata di martedì 28 aprile, conquistando un risultato significativo in termini di ascolti TV. La fiction di Rai1, che vede protagonista l'amatissimo Luca Zingaretti, ha saputo incollare allo schermo ben 3.007.000 telespettatori, raggiungendo un impressionante share del 17,4%. Questo dato sottolinea, ancora una volta, la straordinaria forza del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e la profonda fedeltà del pubblico italiano nei confronti di questa produzione che continua a mietere successi anche con le repliche.

I principali competitor della serata

Su Canale 5, il popolare reality show ‘Grande Fratello Vip’ si è posizionato al secondo posto tra i programmi più seguiti, attirando l'attenzione di 1.829.000 telespettatori e ottenendo un share del 15,5%. Rai2 ha proposto l’ultima attesa puntata di ‘Belve’, il programma che ha coinvolto un pubblico di 1.502.000 telespettatori, pari al 10,2% di share. Su La7, il talk show ‘DiMartedì’ ha registrato un buon risultato con 1.533.000 telespettatori e il 9,8% di share. Italia 1 ha invece trasmesso ‘Le Iene presentano: Inside’, che ha totalizzato 977.000 telespettatori e l’8,1% di share.

Gli altri dati e l'access prime time

Analizzando i dati delle altre reti, su Rai3 il programma ‘FarWest’ è stato seguito da 627.000 telespettatori, con un share del 4,2%.

Rete 4 ha proposto ‘È Sempre Cartabianca’, che ha raccolto 398.000 telespettatori e il 3,1% di share. Per quanto riguarda le emittenti minori, Tv8 con ‘Italia’s Got Talent’ ha ottenuto 292.000 telespettatori e l’1,8% di share, mentre sul Nove ‘Chernobyl – Nuove Verità’ ha registrato 223.000 telespettatori e l’1,3% di share.

Nella strategica fascia dell'access prime time, Rai1 ha ottenuto risultati eccellenti: ‘Cinque Minuti’ ha raggiunto 4.007.000 telespettatori con il 21% di share, seguito da ‘Affari Tuoi’ che ha conquistato ben 4.848.000 telespettatori, pari al 23,4% di share. Anche Canale 5 ha mostrato una forte performance in questa fascia oraria con ‘La Ruota della Fortuna’, che ha coinvolto 4.603.000 telespettatori e il 22,2% di share.

Il fenomeno ‘Montalbano’: un successo senza tempo

La serie ‘Il Commissario Montalbano’ si conferma un vero e proprio fenomeno televisivo e un punto di riferimento ineludibile per il pubblico italiano. La sua capacità di generare ascolti così elevati, persino con la trasmissione di repliche, testimonia la qualità intrinseca delle sue storie e l'interpretazione magistrale di Luca Zingaretti nel ruolo del celebre commissario. Questo successo costante ribadisce la centralità e l'importanza della fiction di qualità nel panorama televisivo nazionale, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori e consolidando la sua posizione di leader.