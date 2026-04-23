È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona, Darrell Sheets, celebre volto del reality televisivo ‘Affari al buio’ (titolo originale ‘Storage Wars’). L'uomo aveva sessantasette anni. Le autorità locali hanno riferito che la morte sarebbe avvenuta per un apparente suicidio, causato da una ferita da arma di fuoco autoinflitta alla testa. Gli agenti sono intervenuti intorno alle due del mattino, ora locale, rinvenendo il corpo e dichiarandone il decesso sul posto. Il caso è stato immediatamente affidato all’unità investigativa criminale, che ha avviato approfonditi accertamenti per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto.

La carriera televisiva e il soprannome "The Gambler"

Nato in California il 13 maggio 1958, Darrell Sheets aveva raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al programma ‘Affari al buio’, una serie incentrata sulle aste di depositi abbandonati. Tra il 2010 e il 2023, Sheets è stato protagonista di ben centosessantatré episodi, dove si era distinto per il suo stile particolarmente diretto e competitivo, caratteristiche che gli valsero il celebre soprannome di ‘The Gambler’. In Italia, il popolare reality è stato trasmesso principalmente su Dmax Italia, conquistando un vasto pubblico. Sheets aveva iniziato la sua attività di ‘flipping’, ovvero l'acquisto e la rivendita di beni, oltre trent’anni prima di approdare in televisione, partecipando a numerose aste di depositi e diventando un volto familiare per gli appassionati del genere.

La sua carriera televisiva aveva subito una riduzione delle apparizioni a seguito di un infarto che lo aveva colpito nel 2019. Successivamente, si era trasferito in Arizona, dove aveva avviato un’attività nel settore dell’antiquariato.

Vita privata e reazioni alla scomparsa

Oltre alla sua immagine pubblica, Darrell Sheets era molto legato alla sua compagna, Kimber Naisbitt Pino, e alla sua famiglia allargata, che includeva figli, figliastri e nipoti. Era noto anche per le sue passioni al di fuori del lavoro, tra cui la musica – amava suonare batteria e chitarra – la nautica e l’affetto per gli animali, in particolare i cani, come spesso testimoniava attraverso i suoi post sui social media. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha generato un’ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo e tra i suoi colleghi di ‘Affari al buio’.

René Nezhoda, un altro volto noto del programma, ha pubblicato un video in cui ha denunciato presunti episodi di cyberbullismo subiti da Sheets, chiedendo che i responsabili vengano individuati e chiamati a risponderne. Nonostante le circostanze tragiche, alcune testimonianze hanno riportato che Darrell appariva sereno e di buon umore poche ore prima del decesso. La salma è stata trasferita all’ufficio del medico legale della contea di Mohave per ulteriori verifiche, mentre le indagini proseguono per accertare la dinamica completa dei fatti.