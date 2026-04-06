Il palinsesto Rai per la stagione 2026/2027 si preannuncia ricco di novità e cambiamenti importanti, soprattutto per due pilastri della programmazione: Domenica In e la fiction Cuori. Tra possibili nuovi conduttori e serie a rischio chiusura, la TV pubblica si prepara a rinnovare la propria offerta per adattarsi ai gusti del pubblico.

Domenica In si rinnova: addio Mara Venier?

Dopo anni di successi e ascolti solidi, Domenica In potrebbe affrontare una vera e propria rivoluzione. Al centro delle indiscrezioni c’è il possibile addio di Mara Venier, volto storico del programma e protagonista indiscussa della domenica pomeriggio di Rai 1.

La Rai starebbe valutando un cambio di conduzione per dare nuova energia al format. Tra i nomi più accreditati emergono:

Alberto Matano , già apprezzato per la conduzione de La Vita in Diretta

, già apprezzato per la conduzione de La Vita in Diretta Caterina Balivo, volto noto e amatissimo del pubblico Rai

Entrambi rappresenterebbero una scelta in linea con un possibile restyling del programma, che potrebbe diventare più dinamico, attuale e orientato all’intrattenimento leggero.

Nuovo format per Domenica In?

Oltre al cambio di conduzione, si parla anche di una revisione del format. La Rai starebbe pensando a:

Maggiore spazio a rubriche di attualità e costume

Interviste più brevi e ritmate

Inserimento di momenti di spettacolo e musica dal vivo

Coinvolgimento del pubblico social

L’obiettivo è quello di rendere Domenica In più competitiva rispetto alle alternative televisive e alle piattaforme digitali.

Cuori 4 a rischio chiusura: cosa sta succedendo

Non arrivano invece buone notizie per gli appassionati della fiction Cuori. Dopo il successo delle prime stagioni, la quarta potrebbe non vedere mai la luce.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai starebbe valutando la cancellazione della serie per diversi motivi:

Le ultime stagioni avrebbero registrato un leggero calo rispetto agli esordi, rendendo meno certa la riconferma.

La Rai potrebbe puntare su nuove fiction più moderne e capaci di attrarre un pubblico più giovane, in linea con le nuove tendenze televisive.

Il futuro della fiction Rai

La possibile cancellazione di Cuori 4 rientra in un piano più ampio di rinnovamento della fiction Rai. L’obiettivo sarebbe quello di: