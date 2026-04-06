Paola Caruso su Francesca Manzini ha lanciato un'accusa piuttosto pesante alla nuova puntata di Grande Fratello vip: "Per vincere vincerebbe anche la madre". Nel dopo puntata le due gieffine hanno poi avuto un confronto volto a chiarirsi.

Paola e Francesca, é scontro in diretta al Grande Fratello

La comica ha perso le staffe per la menzione del genitore rispondendo alla prima al grido di: 'Non rivolgermi la parola, Vergognati!'. Parlando con i coinquilini, nel corso della diretta, Paola ha anche svelato il retroscena che l'ha spinta all'accusa secondo cui alcuni colleghi nello showbiz le avrebbero anticipato che Manzini sia solita a giocare delle strategie ben pianificate volte ad ottenere successo ogni volta che é chiamata partecipazione ad un programma televisivo.

Tra le reazioni a caldo al gossip, oltre all'opinione del pubblico che sui social si é divisa tra i consensi per Caruso e il sostegno a Manzini, Antonella Elia ha espresso scetticismo invitando Caruso a non alimentare la sedicente teoria nata su Francesca e che di questa andrebbe verificata la veridicità. Sempre in diretta l'opinionista Selvaggia Lucarelli si é schierata dalla parte di Caruso, esortando Manzini a non muovere del vittimismo strumentalizzando la menzione della madre da parte di Caruso come un torto subito, piuttosto come una critica sulla sua condotta di artista in TV.

Manzini é tra i gieffini più discussi sui social

Al termine della diretta Manzini e Caruso si sono confrontate sulla diatriba avuta in puntata, e quest'ultima ha chiarito che non avrebbe voluto offendere la madre di Manzini, seppur confermando di credere alla teoria sollevata da colleghi nello showbiz che accusano Francesca di essere un personaggio costruito in TV.

Manzini non é riuscita a perdonare a Caruso.

Complice il botta e risposta con Caruso, Francesca Manzini può comunque già dirsi tra i concorrenti di Grande Fratello vip più discussi, in particolare sui social. Dopo aver sempre negato di esserne innamorata di Todaro, in presenza di Adriana Volpe, Manzini ha cercato e ottenuto un confronto con Raimondo, confessando di sentirsi particolarmente attratta da lui. Ma non solo. La comica ha ammesso che se Todaro non fosse stato fidanzato fuori, lei si sarebbe dichiarata a lui pubblicamente. Tuttavia, di sua risposta, Todaro ha rifiutato le avances della coinquilina, dicendosi troppo simile a lei.