Mila Suarez ha attaccato Paola Caruso in un'intervista concessa a Nuovo TV, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti: "Litigammo in modo pesante e lei alzò le mani".

Grande fratello vip, arriva la contestazione di una ex rivale di Paola Caruso

Mila Suarez, ex volto de La Pupa e il Secchione, ha voluto rendere testimonianza di un episodio di violenza verbale e fisica subita in una passata edizione di La pupa e il secchione nel 2022 da parte di Paola Caruso, che é tornata in TV nel cast dei concorrenti del reality della Casa.

Reduce dall'accusa sferrata contro Francesca Manzini, tacciata di arrivare a vendere la madre per ottenere la popolarità e il successo nella carriera artistica, Paola Caruso é finita nel vortice della critiche degli utenti del web che le contestano una condotta di gioco piuttosto offensiva.

Il comportamento della ex rivale nel gioco di Canale 5 sarebbe per lei inammissibile, oggi più che mai, tanto da non riuscire a capacitarsi di come Mediaset abbia concesso a Paola una seconda chance per il ritorno in TV al GFvip dopo la squalifica per la violenza subita.

Mila Suarez potrebbe confrontarsi con Paola Caruso in tv

Incalzata poi sul possibile invito a prendere parte al GF per un confronto con Caruso, Suarez ha fatto sapere che non si tirerebbe indietro, certa comunque che con Paola non potrebbero mai essere amiche. Dunque, Mila potrebbe accettare una proposta da Mediaset a entrare nella Casa, magari anche nel ruolo di nuova concorrente.

Secondo le ultime anticipazioni, il GF dovrebbe allingarsi e ci sarebbero alcuni nuovi ingressi. Voci non confermate parlano di Valeria Marini e Carmen Russo.